Une naissance aussi rare que précieuse : deux lionceaux blancs voient le jour au parc d’El Kala

Le parc zoologique et de loisirs de Brabtia, implanté dans la commune d’El Kala (wilaya d’El Tarf), vient de vivre un moment que peu d’établissements du continent peuvent revendiquer.

Deux lionceaux blancs y ont vu le jour, alors que cette lignée figure parmi les félins les plus rares de la planète. La nouvelle a immédiatement dépassé les frontières de la wilaya, attirant l’attention de scientifiques, d’étudiants et de passionnés d’animaux sauvages.

Une naissance de lionceaux blancs qui attire les regards sur El Kala

Moins de 300 lions blancs sont recensés dans le monde. L’immense majorité d’entre eux vit en captivité, dans des zoos ou des structures d’élevage spécialisées. À l’état sauvage, les individus se comptent littéralement sur les doigts d’une main. C’est ce qui donne à l’événement d’El Tarf une dimension à la fois écologique et scientifique.

Haroune Siaghi, directeur de l’établissement, insiste sur ce caractère hors norme. Selon lui, accueillir deux petits de cette sous-espèce place désormais le site parmi les références régionales en matière de préservation des espèces menacées.

Un protocole vétérinaire serré autour de la lionne et de ses petits

La direction affirme avoir mobilisé l’ensemble de ses moyens pour entourer la portée. Une équipe de vétérinaires dédiée assure le contrôle sanitaire, mesure la croissance des nouveau-nés et ajuste leur alimentation au fil des jours. L’objectif est clair : offrir aux deux petits un environnement stable et sécurisé.

Du côté du service médical de la structure, le constat est rassurant. La mise bas s’est déroulée sans complication et l’état de la mère comme celui des petits reste stable. Rien n’a toutefois été laissé au hasard. Durant toute la gestation, la lionne avait fait l’objet d’un suivi quotidien destiné à anticiper le terme et à sécuriser l’accouchement.

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Le parc de Brabtia mise sur sa diversité animale

Le parc n’en est pas à sa première fierté et a déjà vu naître par le passé de précédents spécimens. Face aux interrogations du public quant au sort de ces pensionnaires nés sur place, la direction a apporté des éclaircissements : l’établissement est lié par des accords de partenariat avec d’autres parcs nationaux et privés, encadrés par des procédures légales strictes d’échange.

C’est ainsi que des transferts sont régulièrement organisés, à l’image de l’arrivée récente de nouveaux tigres pour accompagner une femelle seule.

Aujourd’hui, le parc héberge un cheptel varié, avec plusieurs variétés de lions, dont le lion blanc occupe la place la plus prestigieuse.

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Cette nouvelle naissance devrait doper la fréquentation du site, déjà prisé des familles de l’est du pays. La direction y voit un levier pour transformer l’espace en pôle d’attraction durable, aussi bien pour les visiteurs que pour les chercheurs travaillant sur la biodiversité et la faune sauvage.



Une portée suivie de près dans les prochaines semaines

Les mois à venir seront décisifs. Chez les grands félins, les premières semaines conditionnent largement la survie des jeunes, d’où la vigilance affichée par l’équipe soignante. Le sevrage, la prise de poids et l’immunité des deux petits feront l’objet de contrôles réguliers.

Cette attention est d’autant plus justifiée par la singularité biologique de l’animal. Contrairement aux idées reçues, le lion blanc n’est pas albinos : il doit sa robe immaculée au leucisme, une mutation génétique rare transmise simultanément par les deux parents, qui réduit la pigmentation du pelage sans altérer la couleur des yeux.

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On ne dénombre aujourd’hui que 300 spécimens en captivité dans le monde et à peine une vingtaine à l’état sauvage, principalement en Afrique du Sud. En communiquant sur l’évolution des deux lionceaux, le parc d’El Kala entend ainsi sensibiliser le public algérien à la préservation de ce patrimoine naturel exceptionnel.