L’invitation d’Eric Zemmour sur Berbère télévision fait polémique

Connu par ses positions démocrates et de vouloir donner la parole à tout le monde à chaque événement majeur qui concerne la communauté algérienne en général et berbère en particulier, la chaîne de télévision « Berbère Tv », a invité hier le polémiste, aux propos souvent polémiques et candidat a la présidentielle en France, Eric Zemmour. L’émission diffusée en direct a suscité la réaction des internautes algériens, entre ceux qui défendent la chaîne au nom de la liberté d’expression, et ceux qui ont condamné l’ouverture de l’antenne à un homme « Raciste ».

Après avoir invité Karl Olive, maire de Poissy, Conseiller général des Yvelines et soutien d’Emmanuel Macron, pour parler des élections présidentielles en France et l’enjeu de ces urnes, notamment pour la communauté algérienne établie en France. La chaîne de télévision consacrée à la communauté berbère a invité, hier, Eric Zemmour, candidat à l’élection du 10 avril et connu pour son hostilité et son combat contre l’immigration et l’islamisation.

En effet, nombreux sont les internautes qui ont réagi à cette invitation à travers les réseaux sociaux, exprimant leur colère et leur frustration de voir la tête d’un homme raciste de passage sur une chaîne adulée et suivie par nos familles.

« Quelle honte d’accueillir cette personne-là et donner la parole à ce genre de personne ». « Berbère TV ne peut pas faire mieux pour s’enfoncer et tomber très très bas en donnant un temps de parole à ce lièvre électoral, à cet énergumène fait de toutes pièces par les médias français ». « Pourquoi lui donner une tribune à cette créature pleine de haine ». « Merci berbère TV et Zemmour d’avoir fait l’unanimité des Algériens (berbérophones et arabophones) contre vous et de leur faire oublier les légères différences entre eux. Plus ils vous écoutent, plus ils se mettent d’accord entre eux ». Tels sont les commentaires de plusieurs internautes sur la page Facebook de berbère Tv.

Plus loin encore, d’autres personnes ont accusé la chaîne de vouloir faire « promotion » au candidat et son Parti, « Ça me rappelle exactement quand Berbère Télévision avait invité Ahmed Ouyahia à la veille des élections législatives en Algérie et c’était pour faire promotion de son parti le RND et du programme du Chef de l’État Abdelaziz Bouteflika. Je ne vois aucun lien de ce raciste Éric Zemmour, ni avec l’Algérie ni avec les Amazighs ou Kabyles. Sauf si cette chaîne est dans le directoire de campagne d’Éric Zemmour ! En tout cas, c’est grave ce qui vient de se passer » a écrit, Kaci Tansaout militant et activiste.

Pour sa part, Karim naît Ouslimane a écrit, « Franchement, je n’arrive pas à croire mes yeux ! Berbère Télévision qui offre une tribune de plus à Éric Zemmour parce que ces incultes pensent que ce xénophobe va soutenir la cause berbère alors que par son projet assimilationniste il va commencer par interdire les prénoms étrangers comme Mazighe, Aghiles, Lounès, Dihia,… etc. ; sans parler de l’expulsion systématique de tous les sans-papiers (même les Kabyles !) et la réduction drastique des visas qui sont le véritable poumon de la Kabylie ! ».

Le droit de parole appartient à tout le monde

D’autre part, plusieurs personnes estiment que consacrer une tribune au candidat à la succession d’Emmanuel Macron n’est pas un crime, mais fait partie de la liberté d’expression, et que le droit de parole appartient à tout le monde.

Ces gens estiment qu’il est naturel qu’Eric Zemmour s’exprime dans tous les médias, même de façon vive, voire polémique. Et que restreindre le débat est toujours une forme d’amputation de notre vie démocratique.

En effet, selon eux, le fait que Berbère Télévision invite d’autres candidats prouve la neutralité, le respect du pluralisme ainsi que garantit la liberté d’expression et la liberté éditoriale de ce média.

Jusqu’a présent, le média en question n’a pas encore réagi à la polémique, et à l’heure où nous écrivons ces lignes, aucun communiqué n’a été rendu public par la chaîne pour éclaircir les choses et mettre fin aux débats.