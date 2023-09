L’investissement, le seul moyen de créer de l’emploi (Ali Aoun)

Le Ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, a affirmé aujourd’hui que la seule solution pour générer des emplois est l’investissement. Il a fait cette déclaration lors d’une conférence de presse qu’il a animée dans la wilaya de Ouargla. Le ministre a souligné que toutes les initiatives et recommandations du président de la République visent à lever les obstacles aux investisseurs.

En évoquant la situation de la wilaya, le ministre a précisé que les terres et les facilités sont disponibles à Ouargla. Il a également pris connaissance d’une présentation détaillée des atouts de la wilaya en termes de propriétés immobilières et d’investissements, ainsi que de ses activités industrielles. En effet, cette wilaya se distingue par son caractère agricole et contribue à la production de nombreuses matières premières destinées à l’industrie agroalimentaire.

Concernant le secteur industriel, la wilaya compte 1 746 établissements industriels employant 6 600 travailleurs. Ces entreprises opèrent dans des domaines variés tels que l’agroalimentaire, les produits de nettoyage, le papier, la transformation du bois et les parfums.

La wilaya dispose également d’une nouvelle zone industrielle d’une superficie de 200 hectares, dont les travaux d’aménagement sont terminés. Actuellement, des efforts sont déployés pour la connecter aux réseaux d’eau, d’électricité, de gaz et de communication.

Un total de 782 hectares d’opportunités d’investissement

En ce qui concerne la récupération des terrains attribués mais non exploités, des mesures légales appropriées ont été prises, permettant la récupération de parcelles d’une superficie totale de 48,9 hectares, qui seront dédiées à de nouveaux investissements.

En raison des atouts considérables de la wilaya, le ministre a donné les directives suivantes :

Stimuler l’investissement dans les secteurs à forte valeur ajoutée : La wilaya possède d’énormes possibilités dans divers domaines, nécessitant l’attraction de nouveaux investisseurs, leur accompagnement et leur orientation vers des investissements dans les secteurs industriels à forte valeur ajoutée.

Développer la chaîne du froid pour promouvoir les exportations : Des efforts sont en cours pour améliorer la chaîne du froid afin de garantir la qualité des produits et renforcer la compétitivité des produits locaux, en particulier en vue de l’exportation.