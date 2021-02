L’international algérien Mahrez victime d’une grande escroquerie

Le journal britannique « The Sun » a révélé qu’un escroc avait dépensé plus de 175.000 livres de la carte bancaire de l’international algérien et star de Manchester City Riyad Mahrez avant que ce dernier ne le découvre tardivement.

Selon le journal, le fraudeur s’appelle Cherif Mohammed, âgé 32 ans, qui travaille comme conducteur de chariot élévateur, et la fraude a eu lieu en 2017, alors que Mahrez, avait 29 ans, et jouait pour Leicester City.

Commentant l’affaire, un inspecteur chargé de l’enquête a déclaré: « Le plus étonnant, c’est que quelqu’un peut dépenser 175 000 £ sur une carte bancaire sans que le perdant ne s’en rende compte. »

Le procureur Alex Matthew aurait déclaré que l’accusé a avoué qu’il avait fait plusieurs voyages dans des endroits luxes, visités par les riches, et qu’il avait vécu une vie de Star, pendant cinq semaines avant que Riyad Mahrez ne découvre la fraude.

À cette époque, Mohamed a dépensé 20 000 £ en faisant la fête à Ibiza, et en achetant des vêtements de marque, il a payé £ 1400 pour une paire de jeans Armani, 900 £ dans l’un et 600 £ pour l’autre, il a fallu près de cinq semaines avant que la carte ne soit bloquée par la banque.

L’accusé a plaidé coupable à un chef d’accusation de fraude, et a été libéré sous caution avant la prononciation du verdict finale, 25 février.

Ce n’est pas la première fois

Il convient de rappeler, que ce n’est pas la première que Riyad Mahrez est victime de vol, en effet, en mai 2020, il a été victime d’un cambriolage à son domicile pour un montant dépassant les 500.000 euros.

Les voleurs se sont introduits dans l’appartement de l’international algérien à Manchester, en son absence, et ont fait main basse sur trois montres de luxe d’une valeur de plus de 300.000 livres (environ 330.000 euros)

Plus de 50.000 livres en espèces (55.000 euros) ainsi que des bracelets Cartier et des maillots de football rares d’une valeur allant jusqu’à 150.000 livres (166.000 euros) ont également été dérobés.