L’international algérien Adlène Guedioura débarque au CRB

Le Club Sportif de Belouizdad a annoncé l’arrivée du joueur international algérien Adlène Guedioura pour une durée de deux saisons, rejoignant ainsi son coéquipier, le gardien de but Raïs M’bolhi.

Dans une déclaration officielle du Club, Guedioura a déclaré : « C’est un grand honneur pour moi de venir en Algérie et de rejoindre le Club Sportif de Belouizdad, qui est une équipe très prestigieuse. Ils ont remporté le championnat la saison dernière et ont toujours les mêmes ambitions cette saison. Nous ferons de notre mieux pour aller le plus loin possible, car une équipe comme le Club Sportif de Belouizdad, avec un grand nombre de supporters, mérite de remporter le titre de la Ligue des Champions ».

Les détails de son arrivée au CRB

En ce qui concerne les détails de son transfert au Club Sportif de Belouizdad, Guedioura a ajouté : « La communication entre le président et moi était très bonne. Il est une personne formidable et j’ai été très bien accueilli. Je suis très heureux d’être ici. Je connais certains joueurs grâce à ma participation avec eux en équipe nationale, ainsi que ceux que j’ai découverts en suivant le championnat algérien ».

A LIRE AUSSI : Rais M’Bolhi, le portier emblématique de la sélection nationale rejoint le CR Belouizdad (OFFICIEL)

Guedioura a poursuivi : « J’ai ressenti une bonne ambiance au sein de l’équipe et cela fait la différence, comme l’a souligné le président. Nous voulons rendre les supporters heureux en leur offrant la qualification pour la phase de groupes, puis nous progresserons étape par étape dans la compétition ».

En conclusion, Adlène Guedioura a déclaré : « J’ai vu de nombreuses célébrations des supporters du Club Sportif de Belouizdad, en particulier après leur victoire lors du dernier championnat, et nous voulons que cela se reproduise. Ce sont des supporters fantastiques ».