l’Inter Miami célèbre le premier but de Messi avec une reprise d’une chanson algérienne (vidéo)

Très attendu pour sa première apparition avec ses nouvelles couleurs, Lionel Messi n’a pas déçu et a été au rendez-vous pour sa grande première avec le club de l’Inter Miami.

En effet, même si le champion du monde en 2022 n’a pas été titulaire pour ce match de la League Cup (une compétition qui réunit les clubs américains et mexicains), son entrée en jeu à la 54e minute fut réussie.

Ainsi, le septuple Ballon d’Or a bénéficié d’un coup franc à quelques mètres de la surface adverse. L’exercice préféré de l’argentin.

À la 90+4, le script était parfait pour Lionel Messi afin d’offrir la victoire à son équipe qui était tenue en échec face aux mexicains de Cruz Azul.

Ne dérogeant pas à la règle, lui qui a banalisé cet exercice, Lionel Messi a transformé ce coup franc aux derniers instants de la rencontre et a offert la victoire à son équipe.

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏

Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63

