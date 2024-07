L’intelligence artificielle au service des bacheliers 2024

Le ministère de l’Enseignement supérieur a récemment annoncé une réforme majeure visant à faciliter et rationaliser les choix des futurs étudiants. Cette initiative inclut une application d’intelligence artificielle, prévue pour être opérationnelle à partir du 15 juillet, qui guidera les nouveaux bacheliers dans leurs préinscriptions et inscriptions en ligne.

Dès le 16 juillet, des portes ouvertes virtuelles seront organisées par les universités à travers le pays. Pendant une semaine, les futurs bacheliers pourront :

Explorer le monde universitaire,

Découvrir les différentes spécialités offertes,

S’informer sur les conditions et modalités d’inscription.

Les universités mettront en avant leurs success-stories et les structures disponibles pour les étudiants, offrant ainsi une vue d’ensemble des opportunités académiques.

Les nouveautés attendues pour la rentrée 2024-2025

La prochaine rentrée universitaire sera marquée par l’introduction de nouvelles filières. Parmi celles-ci, l’ouverture de l’École nationale de la cybercriminalité, une première pour les nouveaux bacheliers, en partenariat avec le ministère de la Défense nationale. D’autres filières comme les licences en mathématiques appliquées en sciences économiques, en informatiques appliquées en sciences sociales et humaines, et en relations internationales seront également disponibles.

Pour les sciences médicales, des facultés de médecine seront créées dans des wilayas telles que Khenchela, offrant des annexes de pharmacie et de médecine.

L’objectif est de garantir la disponibilité de ces spécialités dans toutes les wilayas. En outre, un simulateur médical et une table d’anatomie seront mis à disposition des étudiants de première année de médecine, enrichissant ainsi leur expérience d’apprentissage.

Des technologies modernes pour un avenir numérique

Les futurs bacheliers auront accès à des visites guidées virtuelles des universités, présentées dans des vidéos à 360°, permettant une immersion totale avant même de mettre les pieds sur le campus. 3 applications spécifiques seront mises à leur disposition pour les aider à faire des choix éclairés concernant leur avenir académique et professionnel.

Toutes les opérations d’inscription seront entièrement numérisées, garantissant une politique zéro papier. Cette transition numérique vise non seulement à simplifier le processus administratif, mais également à promouvoir une approche écologique et durable dans le secteur de l’éducation.

Opportunités d’employabilité et développement de l’entrepreneuriat

Le ministère met un accent particulier sur l’employabilité des diplômés. Des parcours de licence et d’ingéniorat sont conçus pour répondre aux besoins du marché du travail et aux nouvelles approches de l’employabilité. L’accent est mis sur l’utilisation du numérique et la création de richesses à travers le développement de l’entrepreneuriat.

Des filières en fabrication automobile, en mathématiques et en informatique appliquées sont proposées pour préparer les étudiants aux défis de demain. Ces programmes visent à développer des compétences polyvalentes, adaptées aux évolutions rapides du marché du travail.

La réforme du système d’inscription et les nouvelles opportunités académiques et professionnelles marquent une étape importante pour l’enseignement supérieur en Algérie. Grâce à l’utilisation de technologies modernes et à une approche axée sur l’employabilité, le ministère de l’Enseignement supérieur ouvre la voie à un avenir prometteur pour les nouveaux bacheliers.