L’insuline “Made in Algeria” conquiert le marché arabe : + 250 M d’€ de recettes prévues d’ici 2025

Une nouvelle ère s’ouvre pour l’industrie pharmaceutique algérienne. Le groupe Biocare vient d’annoncer le lancement imminent, dès la semaine prochaine, de son premier stylo à insuline entièrement produit localement et baptisé Bio Mix et Bio Rapid.

Cette avancée majeure, fruit de plusieurs années de recherche et développement, a été saluée par le directeur général de Biocare, Abdelkader Amraoui, lors d’une cérémonie officielle. Il a souligné que ce nouveau médicament s’inscrit parfaitement dans la stratégie nationale visant à renforcer l’autonomie du pays en matière de production pharmaceutique et à améliorer la prise en charge des patients diabétiques.

« L’insuline, jusque-là importée, sera désormais disponible sur le marché algérien sous deux formes : à action rapide et à action intermédiaire et lente. D’ici la fin de l’année, nous prévoyons de mettre sur le marché plus d’un million d’unités, destinées à tous les groupes d’âge et présentées sous forme de stylos injecteurs », a précisé M. Amraoui.

🟢 À LIRE AUSSI : Industrie pharmaceutique : le 1ᵉʳ stylo à insuline 100 % fabriqué en Algérie voit le jour

Ainsi, le nouveau stylo à insuline algérien Biocare sera proposé en deux versions pour répondre aux besoins spécifiques de chaque patient.

Bio Rapid : Cette insuline à action rapide agit rapidement pour faire baisser la glycémie, notamment après les repas. Elle est idéale pour ajuster rapidement le taux de sucre dans le sang en cas de pics hyperglycémiques.

Cette insuline à action rapide agit rapidement pour faire baisser la glycémie, notamment après les repas. Elle est idéale pour ajuster rapidement le taux de sucre dans le sang en cas de pics hyperglycémiques. Bio Mix : Cette formule combine une insuline à action rapide et une insuline à action lente. Elle permet de stabiliser le taux de sucre tout au long de la journée et de la nuit, offrant ainsi une meilleure maîtrise du diabète.

Le traitement du diabète plus accessible en Algérie : Biocare lance son 1ᵉʳ stylo à insuline

Les ambitions du groupe Biocare vont bien au-delà du marché national. L’entreprise vise un chiffre d’affaires à l’export de plus de 250 millions d’euros d’ici 2025, en ciblant notamment les marchés arabes et africains comme l’Arabie Saoudite, l’Irak, la Tunisie et la Libye.

Selon le professeur Amar Tabaibia, chef du département de médecine interne à l’hôpital Birtraria d’El Biar, « 10,5% de la population algérienne âgée de 20 à 79 ans est atteinte de diabète. La moitié d’entre eux ignorent leur maladie, ce qui peut entraîner de graves complications oculaires, rénales et cardiaques ».

🟢 À LIRE AUSSI : Industrie pharmaceutique : l’exportation de stylos à insuline algériens bientôt lancée

Cette nouvelle production locale d’insuline est donc une excellente nouvelle pour les patients algériens, mais aussi pour l’industrie pharmaceutique nationale qui se positionne ainsi comme un acteur majeur sur le continent africain.