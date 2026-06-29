L’Institut Pasteur d’Alger sacré « Centre d’excellence » par Africa CDC

Au terme d’un processus rigoureux d’évaluation étalé sur plusieurs mois, l’Algérie vient de franchir un cap majeur dans l’architecture sanitaire du continent.

Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) ont officiellement élevé l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) au rang de Centre régional d’excellence en biosûreté et biosécurité pour toute la zone de l’Afrique du Nord.

Relayée ce lundi par un communiqué officiel du ministère de la Santé, cette nomination consacre, selon les autorités, une « reconnaissance continentale » du savoir-faire scientifique national et de la haute technicité des plateformes de gestion des risques biologiques du pays.

Un parcours de sélection sans faille

Cette labellisation internationale est le fruit d’une démarche structurée. Après la soumission officielle de la candidature algérienne en octobre 2025, le dossier a été soumis à un examen approfondi.

Le processus s’est ensuite consolidé sur le terrain en février 2026, à travers une mission d’audit minutieuse menée directement par les experts d’Africa CDC au sein des infrastructures de l’institut. Les conclusions de cette inspection ont définitivement validé l’attribution de ce statut.

🟢 A LIRE AUSSI : Nouveau tour de vis sur les importations: pourquoi l’État mobilise l’Institut Pasteur et la gendarmerie ?

Pour le ministère de la Santé, cette décision dépasse la simple distinction institutionnelle. Elle témoigne de la confiance profonde que manifestent les instances de santé de l’Union africaine envers le potentiel et la fiabilité des institutions scientifiques algériennes.

L’Institut Pasteur d’Algérie, pivot de la souveraineté biologique régionale

Désormais investi à l’échelle internationale, l’IPA propulse la sécurité sanitaire en Afrique du Nord. L’établissement doit élever les standards régionaux.

Pour cela, il pilotera des formations hautement spécialisées et développera les compétences des pays voisins. Il fluidifiera également les échanges scientifiques face aux menaces biologiques.

🟢 A LIRE AUSSI : Transplantation d’organes : Le ministre de la Santé annonce du nouveau

L’institut déploie déjà cette feuille de route sur le terrain. Le site de Sidi Fredj accueille, du 29 juin au 3 juillet, une formation de niveau I.

Ce cursus enseigne l’ingénierie du confinement biologique. Ce cycle intensif réunit des spécialistes nord-africains qu’Africa CDC a rigoureusement sélectionnés.

L’ambition affichée est claire : consolider l’indépendance sanitaire du pays tout en rayonnant sur le continent. Dès cette semaine, la formation d’experts nord-africains à Sidi Fredj marque la première étape de cette nouvelle feuille de route pour la sécurité sanitaire du continent.