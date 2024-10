L’institut HIST signe un accord avec l’UCM : des diplômes américains pour les algériens

L’Institut de Science et Technologie (HIST), une université privée algérienne, a signé un accord avec l’Université du Centre du Missouri (UCM).

Cet accord ouvre de nouvelles voies pour les étudiants algériens désireux de poursuivre des études de premier cycle aux États-Unis. Dès maintenant, les étudiants auront l’opportunité de compléter deux à trois années d’études à HIST avant de transférer à l’UCM. Ce partenariat couvre des domaines d’études clés tels que l’informatique, l’ingénierie, la biologie et les affaires.

La cérémonie de signature a eu lieu jeudi à l’ambassade des Etats-Unis en Algérie.

De nouveaux liens académiques entre l’Algérie et les États-Unis

Le Dr Phil Hull, un éminent représentant de l’UCM, s’est rendu en Algérie pour célébrer cette collaboration par une cérémonie officielle. Ce déplacement souligne l’importance de cet événement et démontre l’engagement de l’UCM envers les étudiants algériens. Les deux institutions travaillent ensemble pour créer des opportunités nouvelles et enrichissantes pour les futurs étudiants.

Lors de la cérémonie, l’ambassadeur des États-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, s’est montrée enthousiaste. Elle a déclaré : « C’est merveilleux de célébrer un nouveau lien académique entre les États-Unis et l’Algérie. » Ses mots soulignent l’importance de tels partenariats pour le développement éducatif.

Elle a également noté : « Il existe un immense potentiel dans les partenariats et les échanges académiques entre l’Algérie et les États-Unis. » Une déclaration qui met l’accent sur les bénéfices mutuels de cette coopération.

Accord entre HIST et UCM : un grand apport pour les étudiants algériens ?

L’accord entre HIST et UCM ne se limite pas à l’échange d’étudiants. Il créera également des liens durables entre les deux universités, facilitant des projets de recherche communs et des programmes d’échange, renforçant ainsi les compétences académiques et professionnelles des étudiants. Les étudiants algériens bénéficieront d’une formation de haute qualité et d’une expérience internationale. Un atout indéniable pour leur avenir professionnel.

La cérémonie marquait donc une étape majeure vers l’élargissement des opportunités académiques pour les étudiants algériens. Elle a également servi de plateforme pour discuter des futures initiatives entre les deux institutions. Les responsables des universités se sont engagés à promouvoir la collaboration et à renforcer les liens académiques. Cela est particulièrement important dans un monde de plus en plus interconnecté, où les compétences internationales sont essentielles.

Ce partenariat représente une promesse pour les étudiants, leur offrant des perspectives d’avenir brillantes. En intégrant le système éducatif américain, les étudiants algériens pourront acquérir des connaissances et des compétences précieuses, essentielles pour réussir dans le monde d’aujourd’hui.

