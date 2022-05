L’institut français ouvre une nouvelle bourse aux étudiants algériens

Dans le cadre du renforcement de la collaboration universitaire, l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) de Tunis et le Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) d’Alger ouvrent, pour l’année 2022, une nouvelle Master Class en langue française. Celle-ci s’adresse aux étudiants de Master 2 et de Doctorat inscrits au sein d’une université algérienne, dans une discipline de sciences humaines et sociales (anthropologie, géographie humaine, histoire, sciences politiques, sociologie…). La session aura lieu à Tunis, du 4 au 16 juillet.

L’IRMC prévoit d’attribuer 15 bourses au total. L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 15 mai 2022. Les réponses seront publiées, deux semaines plus tard, le 30 mai.

Dossier de candidature à la Master Class

Le dossier de candidature à la MASTER CLASSE EN SCIENCES SOCIALES doit comprendre les pièces suivantes :

Le formulaire de candidature dûment rempli, au format Word (à télécharger ici) ; Un CV de maximum, une page ; La photocopie du certificat de scolarité universitaire ; Une description du projet de recherche de 3 pages

Conditions d’accès à la Master Class

Les dossiers incomplets ne seront pas examinés.

La sélection des candidats se fera sur la base d'un dossier électronique déposé, avant le 15 mai 2022, à l'adresse suivante : [email protected]

Avantages de l’IRMC

L’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) dispose de ressources éducatives de premier ordre. Outre des spécialistes français et des relations avec des enseignants-chercheurs tunisiens, l’Institut recèle une bibliothèque en sciences humaines et sociales (SHS) très fréquentée par le milieu académique local.

Les lauréats pourront ainsi y approfondir leurs sujets d’étude et, dans le même temps, consolider leurs connaissances méthodologiques en SHS.

L’IRMC proposera, en partenariat avec la Cinémathèque de Tunis, une séquence documentaire composée de 3 films qui traitent des réalités sociales du Maghreb.

Organisation de la Master Class

L’enseignement est organisé en 3 modules de 15 heures chacun.

Module 1 : Terminologie et concepts à partir des grands textes en sciences humaines et sociales.

Module 2 : Les disciplines et leurs spécificités, comment aborder le même objet différemment en fonction de la discipline ?

Les disciplines et leurs spécificités, comment aborder le même objet différemment en fonction de la discipline ? Module 3 : Construction d’un objet d’étude (avec des exemples algériens et tunisiens). Appréhender la recherche archivistique, la recherche documentaire ; la construction d’une bibliographie ; aborder un terrain ; penser et construire un entretien ; constituer un corpus.

Les lauréats sélectionnés bénéficieront des conditions suivantes :

Une allocation mensuelle de 710 € net pour le séjour ;

de 710 € net pour le séjour ; La prise en charge du billet d’avion aller-retour Alger-Tunis.

À l’issue de la formation, les étudiants recevront une attestation signée de l’IRMC et du SCAC.

(i) Pour de plus amples renseignements sur la Master Class en sciences sociales, rendez-vous à la page suivante : Master Classe en sciences sociales à l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (Tunis)