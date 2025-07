L’Institut Algérien du Pétrole sacré meilleur institut énergétique au monde par l’OPEP

L’Algérie brille sur la scène énergétique mondiale : l’Institut Algérien du Pétrole (IAP), affilié au groupe Sonatrach, a été couronné « Meilleur institut de recherche dans le domaine de l’énergie » pour l’année 2025, lors du neuvième Forum de l’OPEP qui s’est tenu les 9 et 10 juillet à Vienne, en Autriche.

C’est au sein du somptueux hôtel de ville de Vienne, le « Vienna City Hall », que s’est tenue la cérémonie de remise des prix mercredi soir. Le Secrétaire général de l’OPEP, Haitham Al Ghais, a remis le trophée au directeur de l’IAP, M. Kannon Abdelkader, saluant à cette occasion l’excellence académique et scientifique de l’institut.

Le chef de l’OPEP a tenu à souligner le rôle stratégique de l’IAP dans la formation de générations d’experts en énergie, dont plusieurs sont devenus des figures influentes dans leurs pays, y compris à des niveaux ministériels.

🟢À LIRE AUSSI : Hydrocarbures : SONATRACH et l’italien Eni signent un méga-contrat de 1,35 milliard $ à Ouargla

Ce prix, décerné tous les deux ans par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, récompense les institutions ayant marqué le secteur par la qualité de leurs recherches, leur capacité de formation et leur impact sur les politiques énergétiques. L’IAP a su s’imposer face à une concurrence internationale de haut niveau, regroupant des instituts d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amérique.

Une expertise enracinée et reconnue

Fondé le 29 novembre 1965, l’Institut Algérien du Pétrole est un pilier de la formation technico-scientifique dans les domaines du pétrole et du gaz. Il joue un rôle-clé dans le développement des ressources humaines de Sonatrach, et forme également des cadres pour d’autres pays producteurs.

Ce prix vient confirmer la réputation mondiale de l’IAP et reflète la place centrale de Sonatrach dans l’économie énergétique internationale.

En marge de cette remise, l’OPEP a également attribué trois prix dans le domaine de la recherche énergétique, ainsi qu’un prix dédié à la presse spécialisée, soulignant l’importance d’une approche intégrée entre science, communication et politique énergétique.

🟢À LIRE AUSSI : L’Algérie durcit les conditions d’importation des services : voici ce qui change

Ce sacre algérien à Vienne est bien plus qu’un honneur symbolique : il traduit la capacité de l’Algérie à produire du savoir stratégique, à rayonner dans le secteur énergétique et à investir dans l’excellence pour accompagner les mutations mondiales dans les énergies fossiles et renouvelables.

Avec cette reconnaissance internationale, l’IAP s’impose comme un acteur clé de la transition énergétique en Afrique du Nord et confirme le leadership du pays dans les hautes sphères de la recherche pétrolière et gazière.