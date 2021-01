Lingots d’or d’Ouyahia : Le RCD appelle à l’ouverture d’une enquête 

Le Secrétariat national (SN) du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD) a réagi, ce jeudi, 14 janvier, aux récentes révélations de l’ancien Premier Ministre, Ahmed Ouyahia, concernant les lingots d’or offerts en cadeaux et revendus au marché noir.

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, ce vendredi, à l’issue d’une réunion qui s’est tenue ce jeudi, 14 janvier, à Alger, pour débattre du bilan organique du parti et de la situation générale du pays, le Secrétariat national (SN) du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD) s’est exprimé au sujet des récents aveux de l’ancien Premier Ministre, Ahmed Ouyahia.

Pour le SN du RCD, « les déclarations d’Ahmed Ouyahia sur les lingots d’or distribués par les émirs du Golfe en reconnaissance aux parties de chasse à l’outarde que le pouvoir leur organise interpellent. L’ampleur de la corruption est loin d’être cernée ».

En effet, « le RCD exige l’ouverture d’une instruction judiciaire pour identifier l’ensemble des dirigeants bénéficiaires, estimer la valeur de ces pots-de-vin et situer les responsabilités », a soutenu le SN du RCD.

Par ailleurs, et afin de « tourner la page de vingt ans de dilapidation des ressources de la Nation, d’une corruption éhontée, de passes droits à tous les niveaux, de déstructuration du tissu social et d’une gouvernance liberticide », le SN du RCD a estimé qu’ « il y a un Smig incompressible de mesures à prendre », notamment « l’élargissement de tous les détenus d’opinion, la promotion de la solidarité sociale, l’effectivité de l’exercice des libertés garanties par un État de droit ».

Le Secrétariat national du RCD examine la situation générale du pays

Au cours de la réunion du Secrétariat national du parti, le RCD est revenu sur la situation politique et socioéconomique du pays, et a estimé, à cet effet, que « le gouvernement entretient une chape de plomb sur le nombre, sans cesse grandissante, de petites et moyennes entreprises qui ont déposé le bilan ou qui ont eu recours au chômage technique ».

« Il en est de même du nombre de travailleurs qui rejoignent les rangs des chômeurs. Dans le même temps, ceux qui ont encore la chance de percevoir un salaire font face à une envolée générale des prix en conséquence d’une dévaluation rampante du dinar, des perturbations des circuits du marché dues aux incohérences dans la gestion de la pandémie de la Covid-19 et de l’impunité assurée pour les barons de la spéculation », a encore souligné le communiqué du RCD.

Concernant le volet politique, le parti de Mohcine Belabbas a indiqué que « le désaveu infligé à la feuille de route de Tebboune lors du référendum sur la Constitution ne semble pas être un indicateur suffisant pour le chef de l’État et ses parrains pour changer de cap dans la gestion autoritariste des affaires du pays ».

Enfin, le RCD a estimé que « la voie d’une transition démocratique qui promeut un processus constituant est à même de garantir l’expression de la souveraineté du peuple algérien et donc son implication dans un nouveau départ pour la construction et le développement du pays ».