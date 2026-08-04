Lingots d’or, devises et complices à l’aéroport d’Alger : les révélations d’une vaste affaire de trafic

Douze personnes soupçonnées d’appartenir à un réseau criminel organisé de trafic d’or ont comparu dimanche devant le tribunal de Dar El Beida, à Alger. L’affaire révèle un système sophistiqué de contrebande de lingots et de devises. Le réseau opérait via l’aéroport international Houari Boumediene.

Selon les informations rapportées par le média arabophone Echourouk, les prévenus doivent répondre de faits graves. La justice leur reproche la contrebande, l’importation illégale de bijoux en or et le blanchiment d’argent. Les enquêteurs affirment qu’ils ont facilité ce trafic grâce à une activité exercée dans le cadre d’un groupe criminel organisé. Les prévenus doivent aussi répondre d’infractions à la législation sur le change et les mouvements de capitaux, d’absence de facturation et de trafic d’influence.

Ces infractions relèvent de plusieurs textes du code pénal. Elles s’appuient aussi sur la loi de prévention et de lutte contre la corruption, ainsi que sur le dispositif de répression des infractions à la réglementation des changes.

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Comment les lingots d’or étaient-ils dissimulés pour quitter l’Algérie ?

Toujours selon la même source, cette affaire a commencé le 19 février 2025. Ce jour-là, des agents de la police des frontières contrôlent un passager à bord du vol TK0654 de Turkish Airlines à destination d’Istanbul (Turquie). Le contrôle se déroule à la porte d’embarquement numéro 7, dans le terminal international ouest T4.

Les agents interceptent un homme, identifié comme « B. Réda« , qui tente de dissimuler une quantité importante d’or. Il cache aussi plusieurs devises étrangères non déclarées et la marchandise dans ses chaussures, ses sous-vêtements et les poches intérieures d’une ceinture élastique en tissu attachée à sa taille.

L’inventaire révèle 14 lingots d’or sans poinçon ni sceau officiel. Ils présentent des tailles variées, pour un poids total avoisinant 9,59 kilogrammes. Les policiers saisissent aussi plus de 10 000 euros, 3 065 livres turques, 200 livres sterling, 400 livres égyptiennes, 200 riyals saoudiens et 700 dirhams émiratis.

Le service central de lutte contre le crime organisé reprend l’enquête après une première instruction de la police judiciaire de l’aéroport. Les vérifications via le système d’identification Sirpal montrent que « B. Réda » effectue des allers-retours fréquents entre l’Algérie et la Turquie. Il voyage à raison de quatre à cinq fois par mois depuis 2023.

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Le procès s’ouvre sur fond de lourdes accusations

Le mis en cause possède un registre de commerce et vend au détail des bijoux et des montres dans la wilaya de Blida. D’après Echourouk, l’enquête met au jour un circuit organisé. Des ateliers en Turquie transformaient l’or exporté clandestinement sous une appellation commerciale. Le réseau réintroduisait ensuite l’or en Algérie et l’écoulait dans des bijouteries. Certains employés auraient facilité ce trafic, dont des agents de sécurité de l’aéroport. Ils auraient reçu en échange des avantages financiers estimés à 400 millions de centimes.

Ainsi, ce dossier arrive aujourd’hui devant la justice, plus d’un an après les faits initiaux. Les douze accusés devront répondre de l’ensemble des chefs d’accusation devant le tribunal de Dar El Beida. L’affaire promet de lever le voile sur les rouages d’un trafic transfrontalier.

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