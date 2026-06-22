L’info est tombée : on connaît le sort de la lionne de Hassi Messaoud

Capturée dimanche matin à l’entrée d’un immeuble résidentiel de Hassi Messaoud, la lionne qui avait semé la stupeur dans cette ville du sud-est algérien a été transférée ce lundi vers le parc zoologique et de loisirs de Ben Aknoun, à Alger.

C’est la Direction générale des forêts (DGF) qui a officialisé l’information dans un communiqué publié dans la journée. L’animal est désormais placé en quarantaine et fait l’objet d’une surveillance vétérinaire étroite.

La DGF prend en charge la lionne de Hassi Messaoud dès son arrivée à Alger

Dès son arrivée au zoo de Ben Aknoun, la lionne a été immédiatement isolée et soumise à un protocole sanitaire strict.

La DGF précise que cette mise en quarantaine s’inscrit dans le cadre d’une prise en charge adéquate, conforme aux exigences de protection de la faune sauvage. Aucun détail sur l’état de santé de l’animal n’a été communiqué pour l’heure.

L’administration forestière a par ailleurs confirmé que l’ensemble des procédures administratives et judiciaires applicables à ce type de situation ont été rigoureusement engagées.

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Une formulation qui laisse entendre que l’enquête sur l’origine de l’animal et l’identité de son éventuel propriétaire suit son cours.

La DGF a également réaffirmé, à cette occasion, son engagement à intensifier ses efforts en faveur de la protection de la faune sauvage et de la préservation de la biodiversité sur l’ensemble du territoire national.

Une opération de capture coordonnée au cœur de Hassi Messaoud

Tout avait commencé dimanche matin. Les services de la Protection civile de Hassi Messaoud avaient reçu un signalement faisant état de la présence d’un félin à l’entrée d’un bâtiment d’habitation. Les équipes de secours s’étaient immédiatement déployées pour sécuriser le périmètre et encercler l’animal.

La maîtrise de la lionne avait nécessité la mobilisation de plusieurs acteurs. Le chef de daïra, les agents de la Sûreté nationale, un médecin vétérinaire communal et les services des forêts avaient coordonné leurs interventions pour capturer le félin sans incident. L’animal avait finalement été placé dans une cage, sain et sauf.

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Une vidéo de la scène, filmée en pleine rue dans le quartier « El Batima El Hamra », avait rapidement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant une vague de réactions et d’interrogations. L’identité du propriétaire de l’animal et les circonstances précises de son apparition en zone urbaine restaient alors inconnues.