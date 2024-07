L’info a fait le tour du monde : des bénévoles Algériens sauvent 300 flamants roses

Un véritable drame écologique s’est joué ces dernières semaines dans les plaines d’Oum El Bouaghi. Le lac Tinsilt, l’une des plus importantes zones humides d’Algérie, s’est asséché en raison d’une sécheresse extrême, laissant des milliers de flamants roses, qui y nichent chaque année, dans une situation désespérée.

Des centaines de poussins se sont retrouvés livrés à eux-mêmes, sans habitat et sans source de nourriture, menacés par la faim, la soif et les prédateurs.

Face à cette catastrophe imminente, un groupe de volontaires locaux, alertés par le photographe amateur Tarek Kawajlia, a décidé de prendre les choses en main et de se transformer en véritables héros pour ces oiseaux emblématiques.

Ils ont organisé une opération de sauvetage audacieuse, mobilisant tous les moyens possibles pour transporter les poussins rescapés vers un havre de paix : le lac Mahidiya, proche de Aïn M’lila, une zone humide salvatrice située à une cinquantaine de kilomètres de là.

L’opération, menée avec l’aide inestimable des villageois qui ont fourni leurs véhicules, a permis de sauver la vie de 283 flamants roses. Les volontaires, dévoués et infatigables, ont consacré tout leur temps et leur énergie à cette mission de sauvetage.

Ils ont effectué des patrouilles matin et soir, bravant la chaleur et la fatigue, pour surveiller les poussins fragiles et s’assurer de leur bien-être jusqu’à leur rétablissement complet.

Malheureusement, tous les flamants n’ont pas pu être sauvés. Des carcasses jonchaient le sol asséché du lac Tinsilt, témoignant de la brutalité de la sécheresse et de son impact dévastateur sur la faune locale.

Rappelons que le lac Tinsilt fait partie de la cinquantaine de plans d’eau algériens déclarés zones humides d’importance internationale en vertu de la convention internationale Ramsar sur la protection des zones humides.

Des scènes déchirantes qui ont endeuillé les habitants de la région et rappelé la cruauté de la nature lorsqu’elle se déchaîne.

Cependant, malgré cette tragédie, l’espoir n’a pas disparu. Des flamants adultes ont déjà retrouvé leurs petits dans leur nouvel habitat, offrant aux bénévoles un spectacle magnifique et un regain d’optimisme.

L’histoire remarquable de flamants roses sauvés par des héros locaux met en lumière la fois la brutalité du changement climatique et la capacité inspirante de l’humanité à s’unir face à l’adversité.

Ces sauveteurs, loin d’être des experts ou des professionnels, ont fait preuve d’un courage et d’une compassion exceptionnels en prenant des mesures pour protéger ces créatures vulnérables.

Leur action désintéressée nous rappelle que chacun d’entre nous a le pouvoir de faire une différence. Face aux défis environnementaux urgents qui menacent notre planète, l’histoire de ces sauveteurs algériens sert de phare d’espoir.

Elle nous montre que même les gestes les plus modestes, lorsqu’ils sont accomplis avec détermination et compassion, peuvent avoir un impact profond.

En célébrant les actions de ces héros algériens, nous honorons non seulement leur bravoure individuelle, mais aussi le potentiel extraordinaire qui réside en chacun de nous pour faire face aux crises et protéger notre environnement.