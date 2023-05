L’influenceuse Ryma Beauty Addict met le voile et demande aux pages de supprimer ses photos

C’est officiel, l’influenceuse Ryma Beauty Addict annonce sa repentance et met le voile, un acte symbolique qui vient parachever le changement de mentalité de la jeune femme. La créatrice de contenu spécialisée dans l’univers de la beauté et de la mode change du jour au lendemain son identité sur la Toile, et opère pour cela une réorganisation radicale sur ses comptes officiels.

Elle surprend par cet acte sa communauté, mais aussi sa famille et son mari, à qui elle fait la surprise le jour même. Après Chaba Kheira et Ryma, qui sera la prochaine personnalité publique à mettre le voile et à annoncer sa rédemption en Algérie ?

Ryma Beauty Addict se repent : l’influenceuse supprime l’intégralité de son contenu sur Instagram

En signe de bonne volonté, Ryma (@ryma_beautyaddict), l’influenceuse aux 2.2 millions d’abonnés sur Instagram, entreprend un changement radical au côté du port du voile. Elle supprime la quasi-totalité de ses photos, y compris sa photo de profil, pour laisser place à un compte quasi-vierge, qui accueillera certainement du contenu plus approprié à son nouveau mode de vie spirituel.

Dans une vidéo publiée quelques heures après le « nettoyage » du compte, elle explique avoir eu une envie soudaine de porter le voile et n’avoir rien programmé à l’avance. Par le biais de cette action, Ryma souhaite un entamer un « nouveau départ », et partager sa transition vers une vie plus pieuse avec sa communauté.

Repentance de Ryma Beauty Addict : elle lance une requête aux médias/pages Facebook

Avec cette nouvelle inédite, Ryma a bouleversé l’avis public. L’influenceuse interpelle plus particulièrement les pages Facebook et Instagram spécialisées dans le reporting people, qui s’en donnent à cœur joie pour publier des photos, vidéos, storys d’elle avant et après transition.

Si Ryma a fait l’effort de mettre derrière elle sa vie d’avant, elle espère que son entourage, y compris les médias, respecteront ses choix. Ainsi, et par la même occasion que son annonce, elle demande aux pages people et autres comptes fans de supprimer toutes ses anciennes photos et d’éviter de les republier à l’avenir.