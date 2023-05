L’influenceuse NahlaTV met à l’honneur le caftan algérien dans les rues d’Istanbul

Nombreuses sont les influenceuses algériennes à mettre à l’honneur le patrimoine culturel national à l’étranger en ce moment. Tantôt pour faire le buzz, tantôt pour promouvoir l’héritage historique de nos ancêtres, qui fait l’objet d’une campagne d’appropriation culturelle massive dernièrement.

Après le hayek, voici que le caftan algérien s’invite dans les rues d’Istanbul. L’instagrammeuse NahlaTv a mis un point d’honneur à faire connaître l’habit traditionnel à la population locale, en vidéo.

En caftan dans les rues d’Istanbul, une instagrammeuse algérienne expose le patrimoine national

Nahla (@nahlatv) est une influenceuse très connue sur Instagram. Elle cumule 2.3 millions d’abonnés sur le réseau, qui la suivent au jour le jour dans ses aventures en Turquie.

Après le scandale du « Khit Errouh », beaucoup d’influenceuses algériennes se sont données le mot pour représenter notre culture à l’étranger et faire cesser le phénomène d’appropriation culturelle qui sévit depuis quelque temps.

C’est ainsi avec beaucoup d’enthousiasme que Nahla prend part au mouvement. On la voit défiler et prendre des photos dans les rues de la capitale turque, parée d’un joli caftan crème et or. Sur son front, le bijou de la discorde, le Khit Errouh trône fièrement et vient ajouter une touche d’algérianisation à sa tenue.

Que pensent les Turcs du caftan algérien ?

Nahla ne se contente pas d’arborer fièrement sa jolie tenue traditionnelle, elle aborde également les passants pour leur parler de celle-ci. Ainsi, et interrogés sur l’origine du caftan, beaucoup de Turcs (à la surprise générale) ne savent pas d’où il vient.

Inde, Iran ou encore, Égypte, les suggestions sont multiples sans pour autant taper dans le mile. Nahla prend ainsi un plaisir certain à expliquer les racines algériennes de sa tenue à ses interlocuteurs.

Une passante en particulier suscite l’intrigue chez l’influenceuse. Il s’agit d’une Marocaine qui réclame que le caftan n’est pas algérien, mais turc. Ce à quoi Nahla répond brillamment qu’il s’agit d’un héritage de l’époque ottomane en Algérie, et qu’il a été introduit au Maroc par le biais de voyageurs entre les deux pays.