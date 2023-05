L’influenceuse culinaire Celine’s Kitchen tombe sous le charme du Kebab algérien à Paris

Célèbre pour sa passion culinaire sur internet, « Celine’s Kitchen » découvre un restaurant nommé Luks Kebab. Cet établissement est reconnu pour son authentique kebab algérien, confectionné par la Chef Sherazade, une amie a elle qui lui a fait la suprise.

En poussant la porte du restaurant, Céline donc fut tout de suite charmée. Le sourire aux lèvres, elle s’exclama: « Ça, c’est l’Algérie! ». Le kebab algérien, servi dans un pain au safran, se distingue par ses ingrédients colorés et appétissants. Céline, accompagnée de Clair, Isma et Florian, ne put résister à l’envie d’y croquer à pleines dents. Le croustillant du pain, la générosité de la garniture et la richesse des saveurs ont fait l’unanimité : « Magnifique ».

Pourtant, il manquait encore quelque chose pour compléter ce tableau parfait, et c’est alors qu’est arrivé le serveur, portant dans ses mains deux bouteilles de Selecto bien fraîches. Cette boisson gazeuse, originaire d’Algérie, est réputée pour son goût unique et rafraîchissant. Céline n’a donc pas hésité à donner une note de 10/10 à cette expérience gustative et sentimentale.

Le retour émouvant de Céline’s Kitchen en Algérie après 33 ans

Quelques mois auparavant, Céline’s Kitchen partageait son retour poignant en Algérie après une absence de 33 ans. Vivant en France, elle décide de revenir sur la terre de ses origines et d’immortaliser cette expérience unique pour ses followers sur Instagram. Mais elle n’était pas préparée à l’intensité de ses propres émotions face à ce retour tant attendu.

À peine arrivée à l’aéroport Houari Boumediene d’Alger, la youtubeuse éclate alors en sanglots. La vue de son pays natal, les sons familiers et les souvenirs d’enfance ont provoqué une réaction émouvante, immortalisée par sa caméra et partagée avec ses followers. Les larmes de Céline ont touché en plein cœur ses followers algériens qui ont exprimé leur soutien et leur empathie en laissant une vague de commentaires positifs.

Ce voyage en Algérie, bien plus qu’un simple déplacement, a donc été un véritable voyage émotionnel pour Céline’s Kitchen. La cuisine est un moyen de partager, d’échanger et de se connecter avec ses racines, et Céline a su transmettre cette passion à travers ses vidéos. À travers cette expérience, elle a montré que la cuisine algérienne est bien plus qu’un ensemble de plats, c’est une part d’identité, de culture et d’histoire.