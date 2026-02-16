L’influenceur saoudien Khalid Al Olayan bientôt en Algérie : des Marocains crient à la « trahison »

Khalid Al Olayan, célèbre influenceur et globe-trotteur saoudien, fait face à une vague d’hostilité sur les réseaux sociaux. Cette pluie de critiques, émanant de milliers d’internautes marocains, a éclaté après l’annonce de son voyage en Algérie, prévu pour ce mois de Ramadan.

Véritable star des réseaux sociaux dans le Golfe avec une communauté de plus de 13 millions d’abonnés sur TikTok, Khalid Al Olayan poursuit son tour du monde. Après une escale au Maroc, notamment durant la CAN, le célèbre créateur de contenu a choisi l’Algérie comme prochaine destination pour y passer le mois du ramadan.

L’annonce de son voyage en Algérie a suscité un intérêt massif. En quelques jours, la vidéo est devenue virale avec plus de 9 millions de vues au compteur, depuis sa publication en fin de semaine dernière.

🟢 À LIRE AUSSI : Ils ont visité 197 pays : Hudson et Emily classent l’Algérie parmi leurs coups de cœur



Khalid Al Olayan visé par une campagne haineuse de la part des Marocains

Dans sa vidéo, l’influenceur ne cache pas sa satisfaction face à l’efficacité du consulat général d’Algérie à Djeddah, où il a obtenu son visa en un temps record. « Je suis sous le choc : j’ai déposé mon passeport à 11h et, dès 14h, le visa était prêt », confie-t-il, encore enthousiaste.

Mais cette joie, partagée avec sa communauté, a rapidement été gâchée par une hostilité inattendue. Certains internautes marocains, qui avaient suivi ses précédentes aventures au Royaume, voient d’un très mauvais œil ce départ pour l’Algérie, allant jusqu’à qualifier son voyage de « trahison ».

Le débat fait rage sous la vidéo. Si de nombreux Algériens multiplient les messages de bienvenue, une vague massive d’hostilité s’est également abattue sur le créateur de contenu. Entre insultes et reproches, une partie de son audience marocaine ne lui pardonne pas ce choix. Une internaute s’interroge même : « Qui se sent trahi comme moi ? ». Ce mécontentement se traduit concrètement par des centaines de désabonnements revendiqués en signe de protestation.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KHALID ALOLAYAN 🇸🇦🐪 (@olyan15k)

La polémique dégénère les internautes saoudiens et marocains

Face à l’ampleur de la polémique, une influenceuse saoudienne est montée au créneau pour prendre la défense de son compatriote, dénonçant avec force cette vague de dénigrement. Elle a rappelé que le globe-trotter n’en était pas à son premier voyage, s’interrogeant sur la légitimité de tels reproches : « Comment pouvez-vous contester son choix de visiter l’Algérie, alors qu’il a déjà parcouru le monde entier ? ».

Elle insiste sur un point crucial : « Khalid n’a jamais tenu le moindre propos désobligeant à l’égard de votre pays ». Pour cette influenceuse, l’acharnement dont il est la cible de la part d’une frange d’internautes marocains est non seulement disproportionné, mais surtout dépourvu de tout fondement.

🟢 À LIRE AUSSI : Speed Does Africa : IShowSpeed traverse 20 pays en 28 jours, escale en Algérie

