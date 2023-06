L’influenceur néerlandais Travel Tomtom émerveillé par le désert algérien

TravelTomtom, l’influenceur de voyage néerlandais, pose cette fois-ci ses valises. Son voyage a commencé par la visite de la capitale depuis laquelle il a relayé certaines images avant de se diriger vers le Sud pour une aventure dans le Sahara. Quelques jours plus tard, Tom a partagé une vidéo dépeignant son expérience inoubliable dans le désert algérien.

C’est dans la description de cette vidéo qu’il a exprimé son enthousiasme débordant. Il écrivait : « Où ai-je vécu ma meilleure expérience dans le désert ? La réponse est simple : en Algérie ! La découverte de chameaux sauvages parmi les formations rocheuses incroyables était incroyable. Conduire à côté d’eux qui galopaient entre les dunes de sable sans fin était incroyable ! Tu as dépassé mes attentes, Algérie ! »

La vidéo montre Tom en voiture, traversant les dunes dorées du Sahara, avec une vue imprenable sur des chameaux sauvages galopant à ses côtés. Un spectacle qui, sans aucun doute, a ravi ses followers.

Le Sud algérien, avec ses paysages saisissants et uniques, continue de surprendre et d’attirer des hordes de touristes curieux et avides de découvrir ces splendeurs naturelles. L’expérience de TravelTomtom en est un témoignage poignant, promouvant l’Algérie comme une destination touristique de choix, riche en découvertes et en émerveillement.

Pour rappel, Tom est un veritable globe-trotter 2.0. Avec plus de 3700 jours d’expérience à parcourir les quatre coins du globe et à partager des instantanés authentiques et captivants des cultures locales, il a réussi à construire une communauté impressionnante. Sur Instagram, il compte pas moins de 280 000 abonnés fidèles, tandis que sur TikTok, sa popularité s’étend à 500 000 personnes. De plus, sur Facebook, il compte une solide base de 50 000 followers.

Travel TomTom : L’influenceur choqué les prix en Algérie

À peine arrivé à l’aéroport, Tom, est étonné par le coût d’un abonnement Internet : pour seulement 7,5 dollars, il s’offre une carte prépayée de 30 GB valable un mois, un prix qu’il qualifie d’abordable.

L’étonnement continue lorsque le trio prend une chambre en plein centre de la capitale. Le tarif de 35 dollars la nuitée pour une chambre triple avec vue sur la place principale laisse Tom sans voix. Pour lui, habitué aux tarifs parfois exorbitants des hôtels européens, c’est une belle surprise.

En parallèle de ses découvertes culturelles et touristiques, l’influenceur hollandais porte un regard attentif sur le coût de la vie en Algérie. Il note par exemple le prix d’une course en taxi de l’aéroport au centre-ville. Même si le compteur affiche 952 DA, le chauffeur lui facture 10 euros, soit 2000 DA. Une expérience qui ne semble pas entamer son enthousiasme.

Mais l’élément qui marque le plus notre influenceur voyageur, c’est le taux de change entre l’euro et le dinar. Lorsqu’il change 200 euros, il se retrouve avec une pile impressionnante de billets. « Des millions et des millions » s’exclame-t-il, surpris et amusé.

Ce voyage de Tom en Algérie offre une vision fraîche et intéressante du pays, où l’économie et le coût de la vie sont mis en lumière sous un angle nouveau et attrayant.