L’influenceur Ayoub Hamdi et sa femme victimes d’une agression brutale à Dely Brahim

Une agression choquante s’est produite hier après-midi dans la banlieue d’Alger. Alors qu’ils étaient en voiture, l’influenceur lifestyle populaire Ayoub Hamdi et sa femme ont été victimes d’une violente attaque. Ayoub a été blessé lors de cet acte barbare, tandis que leur voiture a subi d’importants dégâts.

Selon les témoignages, Ayoub Hamdi et sa femme se trouvaient à Dely Brahim, une banlieue paisible d’Alger, lorsqu’ils ont été pris pour cible par un groupe d’individus encore non identifiés. Alors qu’ils étaient stationnés, leur véhicule a été « secoué » par les agresseurs en camion qui semblaient déterminés à causer des dommages physiques et matériels.

Les assaillants ont brutalement brisé les vitres de la voiture, blessant Ayoub au visage et au cou. Sa femme, qui était également présente dans le véhicule, a réussi à se protéger grâce à l’intervention d’Ayoub.

Les motifs derrière cette agression demeurent flous pour le moment, mais il est clair qu’il s’agit d’un acte barbare et infondé. Ayoub Hamdi, connu pour son style de vie inspirant et sa présence active sur les réseaux sociaux, n’a jamais été associé à des controverses ou à des conflits publics. Il est apprécié par de nombreux followers pour son attitude positive et son engagement envers la promotion d’un mode de vie sain et équilibré.

Ayoub Hamdi soutenu par sa communauté et les internautes algériens

Suite à cette agression, la famille, les amis et la communauté en ligne d’Ayoub lui ont apporté un soutien sans faille, exprimant leur solidarité et leur indignation face à cet acte de violence gratuit. Suite à quoi Ayoub Hamdi et sa femme ont exprimé leur gratitude envers ceux qui les ont soutenus.

Cet incident tragique rappelle une fois de plus l’importance de la sécurité personnelle, notamment pour les personnalités publiques peu connues. Il met également en lumière la nécessité de sensibiliser davantage à la violence gratuite, qui peut survenir n’importe où et à tout moment.