L’influenceur américain IShowSpeed traverse le Sahara et fait escale à Djanet

Les réseaux sociaux algériens ont connu une forte effervescence ces dernières heures à la suite de la visite du célèbre youtubeur américain IShowSpeed dans la ville de Djanet, située à l’extrême sud de l’Algérie. Diffusée en direct sur sa chaîne YouTube, cette visite a rapidement suscité des milliers de réactions, de commentaires et de partages, tant en Algérie qu’à l’international.

De son vrai nom Darren Watkins Jr., IShowSpeed est né le 21 janvier 2005 à Cincinnati, aux États-Unis. Initialement rappeur, il s’est ensuite orienté vers la création de contenu numérique, en misant exclusivement sur les vidéos en direct. Il s’est d’abord fait connaître grâce aux jeux vidéo, avant d’élargir son contenu à des voyages, des défis et des interactions spontanées avec le public.

Un influenceur mondial à la découverte du Sud algérien

Avec le temps, IShowSpeed a bâti une notoriété impressionnante sur YouTube. Sa chaîne, qui porte son nom, compte aujourd’hui plus de 48,9 millions d’abonnés, faisant de lui l’un des créateurs de contenu les plus suivis au monde. Chacune de ses apparitions attire des millions de spectateurs, ce qui confère à ses déplacements une visibilité exceptionnelle.

En 2024, le youtubeur a lancé un tour du monde, en commençant par le continent africain. Il a déjà visité plusieurs pays, dont l’Égypte, l’Éthiopie, la Guinée et le Rwanda. L’Algérie s’inscrit ainsi dans la continuité de ce périple, avec une première escale remarquée à Djanet.

Djanet sous les projecteurs

Lors de son passage dans cette ville saharienne, IShowSpeed a diffusé un live de 1 heure et 26 minutes, au cours duquel il est apparu détendu et très proche des habitants. Les images ont montré des scènes de vie quotidienne, des échanges spontanés et une ambiance chaleureuse, offrant une vitrine authentique de la région. Le youtubeur a également annoncé son intention de se rendre à Alger dans la foulée.

L’impact médiatique ne s’est pas fait attendre. La vidéo tournée à Djanet a atteint 3,2 millions de vues en seulement cinq heures, confirmant l’énorme portée de ce type de contenu.

Une promotion touristique gratuite

Pour de nombreux observateurs, la visite d’IShowSpeed en Algérie représente une opération de promotion touristique mondiale et gratuite. Grâce à sa popularité, il contribue à mettre en lumière les richesses naturelles, culturelles et humaines du pays, notamment celles du Sud algérien, encore peu connues du grand public international.

Cette visite relance ainsi le débat sur le rôle des influenceurs dans la promotion des destinations touristiques et sur l’opportunité, pour l’Algérie, de tirer parti de ce type de visibilité pour renforcer son image à l’échelle mondiale.