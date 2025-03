L’influenceur algérien Doualemn à nouveau interpellé en vue de son expulsion de France

La commission d’expulsion de l’Hérault avait rendu le 12 mars dernier un avis favorable à la demande des autorités françaises d’expulser l’influenceur algérien, Boualem Naman connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Doualemn. Il a été interpellé ce jeudi matin à Montpellier.

Doualemn, un influenceur algérien qui appelait, sur les réseaux sociaux, à « faire souffrir » un opposant d’Alger, a été à nouveau interpellé ce jeudi 20 mars à son domicile à Montpellier, en vue de son expulsion de France.

Affaire Doualemn : l’influenceur algérien à nouveau arrêté en France

Un nouvel arrêté d’expulsion a été rédigé contre l’influenceur algérien. Il sera placé dans un centre de rétention administrative, dans l’attente de son expulsion du territoire français. Rappelons, la Commission de l’Hérault avait rendu le 12 mars dernier un avis favorable à la demande d’expulsion de Boualem Naman.

« Il avait toujours répondu aux convocations judiciaires. Venir le cueillir au petit matin chez lui, devant sa famille, illustre la détermination du ministre de l’Intérieur à faire de notre client un exemple » explique son avocat qui précise aussi que son client n’a pas été autorisé à l’appeler au commissariat.

« Il y a une forme d’acharnement incomparable. Notre client fait les frais d’une partie de ping-pong diplomatique alors qu’il est totalement étranger à cette problématique« , juge Jean-Baptiste Mousset, l’avocat de Doualemn.

L’influenceur Doualemn visé par plusieurs condamnations

Le procureur de Montpellier avait souligné que Boualem Naman, agent d’entretien en situation régulière en France et suivi par près de 138 000 abonnés sur Tiktok, a été arrêté après la diffusion d’une vidéo incitant « à corriger sévèrement un opposant d’Alger« .

Condamné le 6 mars dernier pour « provocation non suivie d’effet à commettre un crime ou un délit« , il avait fait appel de ce jugement. Père de deux enfants et titulaire de la nationalité française, « l’intéressé a été condamné à quatre reprises entre 1990 et 2005, principalement pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants et d’infractions à la législation sur les étrangers. Il a été condamné en 2010 pour défaut de permis de conduire« , indique le parquet de Montpellier.

En 2010, il bénéficie d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français et il était en règle sur le territoire français depuis une quinzaine d’années. Cependant, il convient de préciser que l’arrestation, l’expulsion et le renvoi en France de Boualem Naman ont ajouté une dimension supplémentaire à la crise diplomatique entre Paris et Alger.

