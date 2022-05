Alors qu’ils sont censés faire le grand saut dans la vie et construire leur avenir, certains jeunes se heurtent à un énorme mur. Le cancer brise la vie de certains et cause la mort des autres. Le lundi 23 mai 2022, une triste nouvelle est tombée : Yacine, connu par les internautes sous son nom de Baby Driver, a rendu l’âme. Ce sont ses proches qui ont communiqué l’information sur les réseaux sociaux de cet influenceur, très fier de son origine algérienne, vedette de Snapchat et suivi également sur Instagram par plus de 154 000 fans.

Yacine est décédé à l’âge de 25 ans d’un cancer incurable dont il était atteint depuis des mois. En effet, il y a quatre jours, ses proches se sont prononcés sur le compte Instagram de celui-ci, où toutes ses autres publications ont disparu. « Bonjour à tous, ici la famille de Yacine. Il a décidé de nous donner ses réseaux afin que l’on s’exprime à son sujet » lit-on. « Tout d’abord, merci pour tous vos messages de soutien et d’amour envers Yacine ainsi que toutes vos prières. Il a un cancer très agressif qui l’emporte petit à petit depuis quelques mois à l’hôpital. Nous vous remercions de respecter l’intimité de Yacine et de sa famille; en ces temps extrêmement douloureux et difficiles » indique la même publication.

Une annonce qui fait douloureusement écho à celle dévoilée lundi 23 mai dernier par la famille du défunt : « Bonjour à tous, c’est toujours la famille de Yacine. Yacine nous a quittés… Merci de continuer à respecter son intimité et celle de sa famille en ce moment de deuil. Les questions intrusives et la recherche de détails sont malvenus ». « Nous ne souhaitons aucune polémique ni aucune intrusion; juste des prières pour que Yacine repose en paix au paradis » publient- ils en toute tristesse.

Quel succès pour Yacine sur les réseaux sociaux ?

Yacine, originaire d’Algérie, était notamment suivi par plus de 154 000 internautes sur Instagram. Admiratifs de son « humour », de sa générosité « envers les nécessiteux », selon les commentaires des fans, mais aussi et surtout de son quotidien luxueux mené grâce aux paris sportifs.

Baby Driver était particulièrement bien suivi sur Instagram. Où la totalité de ses posts furent supprimés peu après l’annonce de sa mort. Mais également sur Snapchat, où il publiait très régulièrement ses vidéos.

Ainsi, sur Facebook, le Youtubeur Nour a salué la mémoire du défunt, qui « a vécu le French Dream d’un jeune de banlieue ». « Son décès est un rappel qui va toucher encore plus notre génération. Car beaucoup de notre jeunesse regarde les influenceurs avec envie. Et on oublie parfois que notre vie peut se terminer à chaque seconde » a-t-il publié. En effet, cette annonce a bouleversé les internautes qui étaient nombreux à rendre hommage à ce jeune influenceur.