L’incroyable aveu d’un défenseur international brésilien sur Mahrez

Selon un latéral gauche international brésilien, Riyad Mahrez est le joueur le plus difficile à marquer en Premier League. Cela reflète les grandes qualités et l’énorme potentiel dont jouit l’international algérien.

Tous les observateurs sont unanimes à dire que Riyad Mahrez fait partie des meilleurs joueurs à son poste en Premier League. Et pour preuve, ses statistiques plaident largement en sa faveur.

Connu pour son agilité et ses dribbles efficaces, le capitaine des Verts a souvent fait des misères pour les défenseurs adverses. Un latéral gauche brésilien, Renan Lodi en l’occurrence, avoue que Mahrez est le joueur le plus difficile à marquer.

« À mon avis, le joueur le plus difficile que j’ai marqué était Mahrez de Manchester City. C’est un joueur qui sort constamment des tours de son chapeau. On ne sait pas s’il faut aller rapidement sur lui, attendre qu’il touche le ballon davantage. Si tu bouges en premier, il te met un petit pont ou un double contact ». Dira-t-il, dans une interview accordée à ESPN Brésil.

Agé de 25 ans, Renan Lodi évolue à Nottingham Forest depuis la saison en cours sous forme de prêt de l’Atletico Madrid. C’est un international brésilien qui compte 19 sélections avec la Séléçao.

🚨 Nottingham Forest star Renan Lodi

🗣️ « The hardest player I’ve marked was #ManCity’s Mahrez. He’s a player who’s always pulling things out of his hat. You don’t know if you go quickly or if you wait for him to touch the ball. If you move first, you get nutmegged or one-twoed.” pic.twitter.com/Ut6lfKbC8u

— Gabriel (@Doozy_45) May 11, 2023