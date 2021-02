Le directeur des œuvres universitaires d’Alger Ouest, Rabah Dakar, a annoncé le limogeage de directeur de la résidence universitaire, « Ouled Fayet 2 ».

L’incident terrible, et l’explosion qui a eu lieu, samedi, et qui a coûté la vie d’une étudiante à la cité universitaire à « Ouled Fayet 2 » à Alger, fait encore tomber des têtes.

En effet, comme on l’avait indiqué hier, le directeur des œuvres universitaires d’Alger Ouest, Rabah Dakar vient d’annoncer que, le directeur de la cité universitaire Ouled Fayet 2, Seifeddine Hadji est limogé.

Ce dernier sera remplacé par Bouachrine Abdelkader. Cette décision intervient après le décès tragique d’une jeune étudiante (24 ans), originaire de Tiaret, suite à une explosion d’une bouteille de gaz (Camping-Gaz) dans sa chambre universitaire.

L’enquête est toujours en cours

Les services de la Sûreté ont ouvert une enquête pour déterminer les causes et circonstances de cet incident.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait savoir dans un communiqué que le décès de l’étudiante Bekkouche Nacéra est dû à un court-circuit électrique au niveau d’une résistance à l’intérieur de sa chambre et non à l’explosion d’une bouteille de gaz.

Cette version n’a pas été du gout des résidentes de la même cité universitaire, ces dernières ont observé un site in de solidarité au niveau du restaurant universitaire afin de réclamer que toute la lumière soit faite sur l’accident qui avait coûté la vie à l’une des leurs, les étudiantes ont également exigé le limogeage immédiat du directeur de la cité.

De son côté, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a déclaré le lendemain de l’incident que son département prendra les mesures nécessaires afin que des incidents similaires ne se reproduisent plus.

Dans ce sillage, le ministre a souligné que, des mesures seront prises dans le cas où les résultats de l’enquête révèlent un quelconque manquement »