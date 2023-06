L’incendie d’un appartement AADL à Ouled Fayet fait 3 morts

Un incendie ravageur a fait 3 décès tôt ce matin du côté de la commune d’Ouled Fayet à Alger. Le feu s’est déclaré en plein milieu de la nuit, laissant les occupants de l’appartement complètement désemparés et incapables de maîtriser les braises.

Appelés sur place, les pompiers et les services de la protection civile mettent tous les moyens en œuvre pour gérer la situation en vain. 3 personnes finissent par succomber aux flammes.

La brigade de protection civile d’Ouled Fayet reçoit un appel à 4 h 08 ce matin lui signalant le départ d’un feu au 9ᵉ étage d’un bâtiment. Un incendie domestique, dont on ignore toujours la cause, s’est déclaré dans un des appartements du bloc F6 de la cité AADL située non loin de là.

Dépêchés sur place immédiatement, les hommes de la DGPC arrivent à maitriser les flammes. Ils ne parviennent cependant pas à sauver les 3 occupants de l’appartement, qui perdent la vie dans l’accident. Les 2 premières victimes, un sexagénaire et une quadragénaire, meurent asphyxiées par les fumées toxiques.

Le corps carbonisé d’une troisième victime, une femme dans la soixantaine, est également retrouvé sur lieux. Les recherches se poursuivent actuellement pour retrouver d’autres victimes ou des survivants à l’intérieur de l’apparentement.