L’importation des moutons de l’Aïd démarre : ces 2 pays envoient les premières cargaisons

Alors que l’Aïd el-Adha 2025 approche à grands pas et que les préoccupations sur les prix refont surface dans les foyers algériens, les autorités ont déclenché une vaste opération logistique. Une véritable transhumance maritime venue d’Europe pour approvisionner le pays en moutons.

L’Algérie recevra dans les prochains jours les premières cargaisons de bétail importées d’Europe. Deux navires en provenance de Roumanie, chargés de milliers de têtes ovines, sont actuellement en route vers les ports algériens, marquant ainsi le début d’une vaste opération d’importation prévue pour atteindre un total d’un million de moutons.

Importation de moutons en Algérie : les premières cargaisons en route pour l’Aïd el-Adha 2025

Selon des sources proches du dossier, ces deux premières cargaisons devraient accoster d’ici la fin de la semaine ou, au plus tard, au début de la suivante.

Cette opération s’inscrit dans un dispositif plus large, initié par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural. Visant à organiser l’importation et la distribution des moutons de façon progressive.

Mise en place de 280 centres de quarantaine répartis à travers le territoire national pour assurer un contrôle sanitaire rigoureux ;

Arrivée échelonnée des cargaisons en provenance de Roumanie et d'Espagne ;

Distribution organisée vers des points de vente officiels et réglementés.

Le respect de ces mesures vise à garantir la salubrité du bétail, tout en limitant la flambée des prix et la spéculation qui sévit habituellement à l’approche de l’Aïd el-Adha.

L’organisation « Himayatec » alerte sur les fausses informations autour de l’importation du bétail

Face aux interrogations de certains consommateurs concernant la qualité des moutons importés. Les autorités rappellent que l’ensemble du processus d’importation répond à un cahier des charges strict.

Selon l’Organisation algérienne pour la protection du consommateur (Himayatec), certains intermédiaires et éleveurs malveillants pourraient tenter de décrédibiliser ces importations afin de maintenir leurs propres prix à des niveaux élevés. L’organisation met en garde contre les campagnes de désinformation et appelle les consommateurs à se fier uniquement aux sources officielles.

L’Algérie s’est inspirée des pratiques d’autres pays, notamment l’Arabie Saoudite. Qui importe également ses moutons d’Europe sous des normes sanitaires strictes pour assurer la qualité de ses sacrifices religieux.

En somme, l’opération d’importation, confiée à des entreprises publiques comme Agrilog et les filiales de Madar, permettra de garantir une transparence totale dans le processus de distribution. Les autorités affirment que les points de vente seront réglementés. Ainsi, aucune pratique frauduleuse ne sera tolérée.

