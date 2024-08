L’importation de voitures de moins de 3 ans explose en Algérie : +26 000 véhicules en 2024

Les douanes algériennes ont confirmé une hausse significative des importations de véhicules de moins de 3 ans au cours des huit premiers mois de l’année en cours. Plus de 26 000 voitures ont ainsi été importées durant cette période, soit une augmentation de 150% par rapport à l’année précédente.

Selon les rapports douaniers, cette hausse remarquable reflète une tendance croissante vers l’achat de véhicules d’occasion, attribuable à la hausse continue des prix des véhicules neufs.

Les données montrent que le port d’Alger a été la principale destination de ces véhicules, avec plus de 12 000 voitures traitées pendant la période mentionnée. Cette forte augmentation est due à un ensemble de facteurs économiques et sociaux, notamment une demande croissante de véhicules sur le marché local et une recherche d’alternatives économiques face à la hausse des prix des véhicules neufs et d’occasion en Algérie.

Les raisons de cette hausse sont multiples, mais les témoignages de nombreux Algériens éclairent d’un jour nouveau cette tendance. « Les voitures se font rares sur le marché algérien. Par exemple, une voiture Stepway année 2019 coûte 320 millions de centimes, alors que je peux l’avoir de l’étranger en meilleur état à prix réduit », déplore un Sétifien qui a récemment importé un véhicule.

Les prix exorbitants des véhicules d’occasion en Algérie et l’indisponibilité chronique des voitures neuves dans les concessions poussent de plus en plus de citoyens à se tourner vers les véhicules de moins de 3 ans.

Pourquoi les Algériens se tournent vers les voitures de moins de 3 ans ?

Cette hausse des importations de véhicules d’occasion devrait contribuer à alléger la pression sur le marché local, mais elle pourrait poser des défis aux véhicules de fabrication locale qui ont du mal à rivaliser avec les véhicules étrangers.

Les facilités accordées aux Algériens de la diaspora ont également joué un rôle important. « Moi, j’ai profité de cette initiative pour ramener avec moi une voiture pour mon ami. Les démarches étaient toutes simples et fluides et tout a été fait en ligne, y compris le paiement », raconte un immigré résidant en France.

La douane confirme que de nombreux Algériens revenant de l’étranger ont profité de cette opportunité pour importer des véhicules pour leurs proches, souvent par le biais d’une procuration. »

Avec la poursuite de ces tendances, le marché des véhicules d’occasion en Algérie devrait connaître une croissance accrue dans les mois à venir.

Il est important de rappeler que l’importation de véhicules d’occasion de moins de 3 ans a été autorisée en Algérie depuis le 22 février 2023, conformément au décret publié au Journal Officiel. Cette mesure s’applique aux particuliers souhaitant acquérir un véhicule de tourisme ou utilitaire.