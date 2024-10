L’importation de voitures de moins de 3 ans est-elle gelée ? L’APOCE apporte des précisions

Les rumeurs qui ont enflammé les réseaux sociaux ces derniers jours concernant un prétendu gel de l’importation des véhicules d’occasion de moins de trois ans en Algérie ont suscité une vive inquiétude parmi les futurs acquéreurs.

Si les autorités ont effectivement pris une décision impactant ce secteur, elle ne correspond pas tout à fait aux spéculations initiales.

En effet, comme nous l’avons précédemment souligné, c’est l’immatriculation des voitures de moins de 3 ans qui est gelée, et non leur importation.

🟢 À LIRE AUSSI : Coup de théâtre inattendu : Le ministère gèle l’immatriculation des voitures de moins de 3 ans

Cette mesure, qui a pris effet la semaine dernière, a immédiatement fait réagir les observateurs, qui y ont vu une tentative de freiner la flambée des devises sur le marché parallèle, notamment l’euro.

Cette hypothèse semble d’autant plus plausible que l’on observe, depuis l’annonce de cette mesure, une légère baisse du cours de l’euro sur le marché noir. Les spécialistes estiment que cette décision aurait pu être prise dans le but de limiter la demande en devises étrangères, liées en grande partie à l’importation de véhicules.

Voitures de moins de 3 ans : Suspension temporaire des immatriculations, pas un gel de l’importation

Mustapha Zebdi, président de l’Association de protection et d’orientation du consommateur et son environnement, a d’ailleurs soutenu cette thèse, soulignant le lien entre l’importation de véhicules et la pression sur le marché des devises.

Face à l’ampleur des rumeurs et à l’inquiétude des citoyens, l’Organisation algérienne pour la défense du consommateur a entrepris des démarches auprès des autorités compétentes afin d’y voir plus clair. Les éclaircissements obtenus ont permis de lever le doute sur un éventuel gel total de l’importation.

Il apparaît que cette suspension des immatriculations vise principalement à réguler certaines pratiques et à corriger des anomalies constatées dans le processus d’importation. Les autorités souhaitent ainsi mettre de l’ordre dans ce secteur.

🟢 À LIRE AUSSI : La voiture neuve la moins chère d’Algérie est là : Découvrez son prix imbattable… ou presque !

Ainsi, l’importation de véhicules d’occasion de moins de trois ans n’est pas suspendue. Il faudra cependant patienter encore un certain temps avant de pouvoir immatriculer les nouveaux véhicules. Cette phase de régulation devrait permettre de normaliser la situation et de lever les contraintes qui pèsent actuellement sur ce marché.

Il est important de noter que la nature exacte des anomalies qui ont motivé cette décision n’a pas été précisée par les autorités.