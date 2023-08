L’important rappel de la gendarmerie nationale aux propriétaires des véhicules GPL

La gendarmerie nationale, et via une publication sur le compte Facebook « Tariki », a publié un important rappel aux automobilistes dont le véhicule utilise le GPL.

En effet, sur la page Facebook de « Tariki », un site internet de la Gendarmerie Nationale dédié à l’information routière, le commandement de la gendarmerie nationale a rappelé les propriétaires des véhicules GPL qu’ils devraient penser à mettre l’extincteur non loin du siège du conducteur afin d’optimiser une éventuelle intervention si un incident survient.

Ainsi, la gendarmerie nationale a dit, « Une erreur très répandue doit être évitée : Aux conducteurs de véhicules GPL en particulier, ainsi qu’à tous les conducteurs en général, pensez à laisser l’extincteur à portée de votre main et non pas dans le coffre de votre véhicule. De cette manière, l’utilisation de l’extincteur lors d’un éventuel incident sera maximisée. Autrement, si vous gardez l’extincteur dans votre coffre, il sera sans utilité », lit-on sur la page Tariki.



Partir en vacances en voiture : les indications de la gendarmerie aux automobilistes

Dans une publication sur la page Tariki, la gendarmerie nationale a indiqué aux automobilistes qu’ils devraient prendre en compte certains points avant de partir en vacances en voiture.

En effet, sur le page Facebook de Tariki, on peut lire, « Un premier conseil de la gendarmerie nationale aux automobilistes qui partent en vacances en voiture est de bien vérifier l’état de leur véhicule et de ne pas négliger les aspects de la mécanique de la voiture. En suite, les automobilistes devraient penser à vérifier les autres aspects techniques et sécuritaires de leurs véhicules », dit le rappel.

À LIRE AUSSI : Brahimi pose la pierre angulaire d’un nouveau stade dans un village à Azazga (IMAGES)

Dans la même publication, la gendarmerie nationale a ajouté, « Le véhicule doit être muni de différents éléments tels qu’une boite à outils, une torche, les papiers du véhicule, un extincteur, une boite de premiers soins et une corde de remorquage », indique-t-il la publication.