L’importance des Études Cliniques pour l’Industrie Pharmaceutique en Algérie

Les résultats positifs montrent le potentiel du traitement local pour améliorer la vie des patients souffrant d’hépatite C. C’est une lueur d’espoir pour ceux qui luttent contre cette maladie, avec une option plus pratique et efficace (un comprimé au lieu de deux).

Les Laboratoires BEKER® sont un laboratoire pharmaceutique algérien d’excellence spécialisé dans le développement, la production et la commercialisation de médicaments génériques répondant aux normes internationales. Avec près de deux cents produits, leur portefeuille couvre différentes aires thérapeutiques telles que la cardiologie, le système nerveux central, etc. En plus des médicaments génériques, ils proposent également des compléments alimentaires 100% naturels pour accompagner les patients au quotidien. B2R® (Back to Roots) offre une variété de produits pour améliorer la vivacité, le confort, la beauté, la santé féminine et l’immunité.

En tant que leader sur le marché pharmaceutique algérien, Laboratoires BEKER® étend son réseau à l’international grâce à des partenariats dans différents pays.