Limogé récemment, l’ex DG de l’aéroport d’Alger risque 15 ans de prison

Ce lundi 4 juillet 2022, a eu lieu le procès impliquant, Tahar Allache, l’ex Directeur général de l’aéroport d’Alger, ainsi qu’une douzaine d’autres accusés, et ce après plusieurs reports. Le Procureur de la République près le Pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed a requis 15 ans de prison et une amende d’un million de dinars, contre l’ancien directeur de l’aéroport d’Alger, Tahar Allache.

Ce dernier est accusé de « dilapidation de deniers publics, abus de fonctions en vue de l’obtention d’indus avantages, notamment lors de la réalisation et de la gestion de l’aéroport international d’Alger ».

Le Procureur de la République a également requis une peine de 10 ans d’emprisonnement effectif contre le directeur en charge du projet à l’aéroport d’Alger, Khidar Mohamed Amine, et d’une amende d’un million de dinars.

Alors que les peines requises par le parquet varient entre deux, 5 et 10 ans de prison, avec la confiscation de tous les fonds et biens immobiliers et mobiliers prononcés par le juge d’instruction et le recouvrement du montant de la caution estimée à 60 millions de dinars.

Retour sur le limogeage et la saisie des biens de Tahar Allache

Il est à rappeler, qu’après près de 15 années à la tête de l’Aéroport d’Alger, le Directeur Général, Tahar Allache, avait été limogé, le mardi 31 mai 2022. En effet, le Président Directeur Général de la Société de Gestion des Services et Infrastructures Aéroportuaires d’Alger avait été démis de ses fonctions.

Mais aussi, après avoir été démis de ses fonctions à la tête de l’Aéroport d’Alger, Tahar Allache avait fait face au fait que le juge d’instruction de la deuxième chambre du Pôle pénal économique et financier national de Sidi M’hamed, à Alger, avait ordonné la saisie de tous les biens immobiliers et comptes bancaires de l’ancien Président Directeur Général de la Société de Gestion des Services et Infrastructures Aéroportuaires d’Alger.