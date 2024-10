Dans une précédente interview, le nouveau ministre de l’Intérieur français, en l’occurrence Bruno Retailleau, avait estimé que l’immigration « n’est pas une chance pour la France« . Le président français, Emmanuel Macron, ne semble pas partager le même avis.

Interrogé dans une émission dédiée à la francophonie sur France Inter, le président français Emmanuel Macron a répondu à son ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, qui souhaite réduire drastiquement l’immigration en France.

Emmanuel Macron répond à Bruno Retailleau

Depuis sa nomination au poste de ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a fait de la lutte contre l’immigration l’une de ses priorités. D’ailleurs, dans sa dernière interview accordée à LCI, il a annoncé sa volonté de rétablir le délit de séjour, de prolonger le délai dans les centres de rétention jusqu’à sept mois et de renforcer les contrôles aux frontières. Par ces mesures, le nouveau locataire de la place Beauvau suit la ligne tracée par Michel Barnier pour « Maîtriser l’immigration ».

Des propos qui n’ont visiblement pas plu au président français qui estime que « immigration n’est pas forcément mauvaise« . « Nous sommes un pays ouvert depuis toujours » a-t-il déclaré au sujet de l’immigration.

En effet, le président français considère les déclarations de son ministre de l’Intérieur comme « contradictoire avec la réalité‘ et cite l’exemple de Marie-Curie et de Charles Aznavour : « On peut décider qu’on aurait beaucoup mieux fait de la physique nucléaire sans la polonaise Marie Curie, que l’on aurait pu danser beaucoup mieux sans Charles Aznavour« , a-t-il ironisé dans l’interview diffusée samedi 5 octobre 2024.

Accord de 1968 avec l'Algérie : "Je n'ai aucun tabou. C'est un accord déséquilibré, très avantageux pour l'Algérie, désavantageux pour la France » pic.twitter.com/gDanbHThRy — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) September 29, 2024

« L’immigration n’est pas forcément mauvaise »

Pour le président français, la France a toujours été un pays ouvert à l’immigration européenne et non-européenne. En effet, Macron estime, plus qu’une chance, les milliers de binationaux et de Français issus de l’immigration sont « une richesse et une force pour le pays« .

« Est-ce que l’immigration, c’est mauvais ? La réponse est non. Ça dépend. Est-ce que l’immigration du continent africain, elle est mauvaise en général ? En vrai, pas totalement » a résumé le président français qui rappelle que la difficulté de la France est, aujourd’hui, de faire face à l’immigration clandestine et aux trafiquants d’êtres humains.

