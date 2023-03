Limitation sur les importations de véhicules en Algérie : les courtiers sont-ils en péril ?

S’il a longuement été à l’arrêt, le marché des voitures en Algérie connaît un souffle nouveau depuis l’autorisation d’importation de véhicules. L’octroi de licences à 3 marques à donné un coup de boost au secteur, et c’est le constructeur Fiat qui a dévoilé ses prix en premier. L’abondance de véhicules est au rendez-vous, et l’Etat a prévu un cahier des charges strict pour réguler l’achat et la revente automobile. Si ces clauses sont bénéfiques aux consommateurs, elles sont loin de faire l’affaire des courtiers auto…

Régulation des achats et des ventes de voitures importées, les courtiers auto en mauvaise position

L’Association de Défense du Consommateur Himayatec a relayé le décret sur sa page Facebook officielle, faisant allusion à la « fin du reigne » des courtiers. Désormais, le nombre de voitures achetées et vendues par individu sera contrôlé au niveau des concessionnaires. En effet, le citoyen lambda aura le droit d’acquérir un véhicule toutes les 5 années seulement. En ce qui concerne la vente, les proprietaires devront respecter un délai de 3 ans avant la cession du véhicule à un autre particulier. Concrètement, il sera interdit de revendre une voiture nouvellement acheté avant 3 ans.

Ainsi et pour réduire les fraudes, le nom de l’acheteur figurera sur la carte grise du véhicule. En régulant le flux d’achats et de ventes, le Gouvernement aspire à réduire, voire éradiquer complètement, la spéculation sur les véhicules. D’autre part, ces décisions agissent en défaveur des courtiers auto, dont le fond de commerce repose sur l’achat et la revente de véhicules.

Les prix des voitures Fiat font polémique, l’ APOCE réagit

Rappelons que l’annonce des prix des véhicules Fiat importés avait suscité des réactions de surprises auprès consommateurs. Les tarifs affichés sont « inattendus » selon l’Association de Protection des Consommateur « APOCE » qui les jugent bien au-dessus de ce que peux se permettre l’Algérien moyen. Lors d’une conférence de presse officielle réalisée ce 19 mars, le constructeur avait dévoilé le prix de ses 5 modèles commercialisés en Algérie, avec un prix de départ de 2.635.000 Da TTC.

Dans ce sillage, l’association a appelé publiquement les parties concernées à revoir la grille tarifaire à la baisse, pour la rendre plus accessible au budget moyen des citoyens.