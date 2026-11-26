La romancière et journaliste franco-algérienne Lilia Hassaine a décroché, ce jeudi 26 novembre à Rennes, le prestigieux prix Goncourt des lycéens 2026 pour son quatrième roman intitulé JE, publié aux éditions Gallimard.

Le jury français, composé de douze jeunes délégués représentant une cinquantaine d’établissements scolaires, a annoncé son verdict depuis l’hôtel de ville de Rennes, consacrant ainsi le parcours littéraire remarquable de cette autrice d’origine algérienne.

Donner une voix à une figure oubliée de la littérature

Oscillant entre le roman victorien et le thriller intimiste, l’ouvrage JE puise son inspiration dans Jane Eyre, le chef-d’œuvre de Charlotte Brontë. Lilia Hassaine choisit d’offrir une voix et une véritable destinée à Antoinette, la première épouse de Rochester, tenue pour folle et maintenue enfermée dans le récit original. Sous la plume de la romancière, ce personnage secondaire et mystérieux s’impose comme un symbole puissant de la condition féminine.

Ce choix narratif audacieux permet à l’écrivaine franco-algérienne de réinterroger un classique de la littérature anglaise à travers un prisme résolument contemporain. En redonnant corps à une figure longtemps réduite au silence, l’auteure signe une œuvre qui questionne les rapports de pouvoir, la folie telle qu’elle a pu être instrumentalisée contre les femmes, et la place accordée aux voix marginalisées dans la fiction classique.

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Un sacre au terme d’un marathon littéraire

Initialement retenu dans la sélection générale du prix Goncourt 2026 sans atteindre la phase finale, le roman de Lilia Hassaine a su conquérir le cœur du jeune lectorat. Il s’est imposé face à quatre autres œuvres finalistes : Faire la peau de Louise Chennevière, Nous aussi d’Anne Godard, Joseph dans la nuit d’Olivier Grondeau et De l’autre côté du lac de Sylvain Prudhomme.

Ce couronnement conclut un processus de sélection rigoureux entamé en début de semaine. Lundi dernier, des délégués issus de 56 lycées français ont débattu durant quatre heures à huis clos lors de six délibérations régionales organisées à Lyon, Metz, Nîmes, Paris, Poitiers et Rennes. Douze représentants choisis à l’issue de ces échanges se sont réunis ce jeudi matin à Rennes pour trancher définitivement en faveur de Lilia Hassaine.

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Une reconnaissance pour la littérature franco-algérienne

Ce prix vient saluer un parcours littéraire déjà distingué à plusieurs reprises, confirmant la place grandissante des voix franco-algériennes sur la scène éditoriale française. À travers ses précédents ouvrages, Lilia Hassaine avait déjà exploré les thématiques de l’identité, de la mémoire et des origines, des sujets qui résonnent particulièrement auprès de la diaspora algérienne.

Le Goncourt des lycéens, créé en 1988, reste l’un des prix littéraires les plus suivis en France, notamment pour la fraîcheur du regard porté par les jeunes jurés sur la production romanesque contemporaine. La victoire de Lilia Hassaine s’inscrit ainsi dans une tradition d’audace éditoriale, récompensant des œuvres qui bousculent les codes établis tout en séduisant un large public.

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