Ligue1: Brest tombe face à Paris, Slimani loupe l’occasion du match nul

Pour le compte de la 7e journée du championnat français, Ligue 1 Uber Eats, le club de Brest s’est déplacé pour la capitale de la France afin d’affronter l’équipe du Paris Saint-Germain.

Orphelins de l’ailier international algérien, Youcef Belaïli, qui n’a pas disputé ce match suite à une sanction de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel, LFP, pour cumul de cartons jaunes, les Brestois sortent de ce match avec un goût d’inachevé.

Face à l’armada des stars du PSG, les joueurs du technicien franco-arménien, Michel Der Zakarian, ont tenu tête et ont livré une prestation notable.

Ainsi, les coéquipiers d’Islam Slimani et d’Haris Belkabla ont malgré tout encaissé le premier but à la 30e minute du jeu.

Le but des Parisiens a été l’œuvre de la star de la sélection brésilienne, Neymar Junior. Après cette ouverture du score, les joueurs brestois ont réagi, mais ils n’ont pas réussi à trouver la faille dans la défense des hommes de Christophe Galtier.

Islam Slimani aurait pu ouvrir son compteur buts…

Au retour des vestiaires, le club de Brest a montré un autre visage face aux joueurs du PSG qui n’arrivaient pas à creuser l’écart. Malgré la main mise du Paris Saint-Germain sur le ballon, les Brestois ont quand même créé des occasions.

À la 70e minute, les joueurs de l’entraîneur Der Zakarian ont bénéficié d’un penalty. Une sentence déléguée à l’international algérien, Islam Slimani. Néanmoins, face à un brillant Donnarumma, l’attaquant algérien n’a pas pu prendre le dessus dans cet exercice.

#PSGSB29 💬 M. Der Zakarian : « Les gars ont fait un bon match, c’est bien, ils ont respecté le plan de jeu. Mais voila, ce n’est pas suffisant. C’était Paris en face, même si on a vu qu’ils ont laissé de l’énergie dans leur match de Ligue des Champions. » pic.twitter.com/3NIu97bHKs — Stade Brestois 29 (@SB29) September 10, 2022

Le match entre le PSG et Brest s’est soldé sur une défaite décevante pour les Brestois qui s’en sont sortis largement indemnes des offensives du trio offensif parisien, Messi, Neymar et Mbappé.

⌚ 𝟭𝟴𝗵𝟱𝟯 | Fin du match ! Le Stade Brestois s’incline face au PSG (1-0) malgré une très bonne performance. 𝗣𝗲𝗻 𝗛𝘂𝗲𝗹 ✊❤🤍

#PSGSB29 1⃣-0⃣ | #TeamPirates 🏴‍☠️ pic.twitter.com/WQVnHAqfvo — Stade Brestois 29 (@SB29) September 10, 2022

Questionné après la fin de la rencontre, l’attaquant du club du Stade Brestois, Franck Honorat, s’est montré déçu de ne pas pouvoir arracher le point du nul suite à la prestation plus ou moins satisfaisante face à Paris, « c’est dommage qu’on ne soit pas revenu à hauteur du PSG. On a créé des occasions, mais malheureusement, on a manqué de lucidité et de réalisme sur le peu d’occasion qu’on a eu. Le nul aujourd’hui aurait été mérité. » dit-il.

Sans la moindre victoire depuis le début du championnat français, Ligue 1, le club de Brest devra mettre un terme à cette hémorragie des points. Le prochain match des coéquipiers de Belaïli, de Slimani et de Belkabla sera face à l’équipe de l’AJ Ajaccio à domicile.