Ligue Europa : Wolverhampton-Séville, quart d’outsiders

Les quarts de finale de la Ligue Europa se jouent cette semaine en Allemagne. Avec un alléchant Wolverhampton-Séville mardi soir.

Encore considérées comme outsiders n°1 derrière Manchester United et l’Inter Milan le week-end dernier, Wolverhampton et le FC Séville jouent gros ce mardi soir sur la pelouse de la Schauinsland-Reisen Arena de Duisbourg. Respectivement vainqueurs de l’Olympiakos et de la Roma en huitièmes de finale de la Ligue Europa, les deux formations jouent gros sur ce duel attendu, elles qui peuvent légitimement ambitionner le sacre européen dans une quinzaine de jours. Adama Traoré, Joao Moutinho et Raul Jiménez d’un côté, Lucas Ocampos, Ever Banega ou encore Munir de l’autre…le spectacle devrait être au rendez-vous ce mardi, pour un vainqueur final qui se rapprochera grandement de la couronne européenne.

Favoris à la qualification selon les prévisions du site SportyTrader, les Espagnols ambitionnent ni plus ni moins qu’un sixième titre dans le tournoi, eux qui avaient notamment remporté les éditions 2014, 2015 et 2016 de cette UEFA Europa League. Les Anglais, quant à eux, n’ont jamais remporté la moindre coupe européenne et se verraient bien réaliser l’exploit en cette édition 2019-2020 si particulière. Un match qui sera donc intéressant à suivre, pour tous les amoureux du ballon rond. Les Africains Willy Boly, Romain Saïss, Adama Traoré, Youssef En-Neysri et Yassine Bounou seront notamment de la partie.