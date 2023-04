Ligue Europa Conférence : Benrahma qualifié, grande désillusion pour Boudaoui et Slimani

Quatre internationaux algériens ont disputé hier soir les matchs retour des quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. Si Said Benrahma s’est qualifié avec West Ham, Hicham Boudaoui et Bilal Brahimi ainsi qu’Islam Slimani ont été éliminés, respectivement avec l’OGC Nice et Anderlecht.

Les supporters algériens ont suivi avec un grand intérêt les internationaux algériens en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. La bonne nouvelle, est la qualification de Said Benrahma avec West Ham pour la demi-finale. En effet, les Hammers se sont largement imposés face au représentant belge la Gantoise, sur un score sans appel de quatre buts à un. L’attaquant des Verts a été aligné parmi le onze de départ, mais sans parvenir à marquer. Il a cédé sa place en deuxième mi-temps.

West Ham va rencontrer l’AZ Alkmaar en demi-finale de l’épreuve européenne. Le match aller se jouera le 11 mai, tandis que le match retour aura lieu le 18 mai.

Grande désillusion pour Boudaoui, Brahimi et Slimani

Hicham Boudaoui et Bilal Brahimi ont vécu une soirée cauchemardesque hier. Malgré une bonne opération au match aller face au FC Bâle (2-2), ils n’ont pas pu terminer le boulot au match retour à la maison. En effet, ils se sont inclinés sur le score de deux buts à un, dans un scénario cruel.

Boudaoui a été aligné parmi le onze de départ. Il a fourni une très bonne performance, avant de céder sa place en deuxième mi-temps. Quant à Brahimi, il a été incorporé lors de la deuxième période du match. Il a failli basculer les débats du match, avec un magnifique coup franc direct qui toucha la barre transversale.

L’autre désillusion en Ligue Europa Conférence, c’est Islam Slimani avec Anderlecht face à l’AZ Alkmaar. Ayant pris une option au match aller (2-0), les Violets n’ont pas pu préserver leur avantage au score au match retour. Les deux adversaires sont allés à la séance des tris au but pour se départager. La chance a sourit aux Néerlandais (4-1).

Reconduit parmi le onze de départ, le meilleur buteur de l’histoire des Verts est resté muet. Il a été remplacé en deuxième mi-temps.

