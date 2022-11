Champion’s League : quels sont les joueurs algériens les plus capés ?

Riyad Mahrez prend la tête du classement des joueurs algériens les plus capés en Ligue des Champions UEFA. Mais Rabah Madjer demeure l’unique footballeur algérien à avoir brandit le fameux trophée européen et ce, depuis 35 ans.

Nombreux sont ceux les joueurs algériens qui ont évolué dans de grands clubs européens. Du coup, ils ont eu la chance de prendre part à la Ligue des Champions UEFA.

De Rachid Makhloufi à Riyad Mahrez, en passant de Rabah Madjer et Ali Benarbia, environ 40 footballeurs algériens ont prit part à la prestigieuse compétition du Vieux Continent. Seulement, ils ne sont pas tous qui ont eu la chance d’y jouer régulièrement chaque saison.

Qui est le joueur algérien le plus capé en LDC UEFA ?

Selon un classement établi par notre confrère « Adel Haddad », en s’appuyant sur les statistiques de chaque joueur, Riyad Mahrez est le joueur le plus capé en matière de participations en Ligue des Champions UEFA.

En effet, le capitaine de la sélection national prend la tête du classement. Que ce soit avec Leicester City lors de la saison 2016/2017 ou Manchester City depuis 2018, il compte 52 matchs. Mieux, il est aussi le meilleur buteur algérien dans la compétition avec 19 buts au compteur.

L’ailier droit des Citizens est suivi par Yacine Brahim avec 35 matchs et 8 buts. Sofiane Feghouli complète le podium avec 28 matchs et 8 buts.

Alors que Rachid Ghezzal vient à la 4e place (18 matchs et 1 but), Rabah Madjer demeure le seul joueur de la fameuse sélection nationale des années 80 qui figure dans le top 10 (17 matchs et 12 buts). On trouve également Ibrahim Hamdani et Ali Benarbia (16 matchs), Rafik Djebbour (15 matchs, 2 buts) et Faouzi Ghoulam (14 matchs). Enfin, Hilal-Larbi Soudani complète le Top 10 avec 14 matchs.

Quant au meilleur buteur de l’histoire de la sélection nationale Islam Slimani, il occupe la 11e place avec 13 matchs et 3 buts. Un joueur comme Ismael Bennacer peut encore améliorer ses statistiques. Encore jeune (25 ans) et évoluant dans un grand club, il est déjà en son 12e match en LDC UEFA.

Madjer, le seul footballeur algérien à avoir brandit le trophée

Par ailleurs, Rabah Madjer demeure le seul footballeur algérien à avoir brandit le prestigieux trophée européen et ce, depuis 35 ans. Une consécration décrochée en 1987 avec le FC Porto aux dépens du Bayern de Munich, grâce à sa talonnade légendaire.

Riyad Mahrez avait eu l’opportunité d’être le deuxième algérien à avoir remporté la Ligue des Champions UEFA. Mais il avait perdu la finale face à Chelsea après un parcours exceptionnel avec Manchester City.