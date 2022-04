Ligue des Champions : historique, 2 Algériens en demi-finale

Riyad Mahrez et Manchester City ont réussi à composter leur billet qualificatif pour la demi-finale de la ligue des champions Africaine, après avoir imposé le nul (0-0) à l’Atletico Madrid au match retour qui a eu lieu à Wanda Metropolitano. Après s’être imposés au match aller par la plus petite des marges, Riyad et consorts vont animer la demi-finale de la prestigieuse compétition Européenne, en affrontant le grand Real Madrid.

Dans la douleur, City réussi à valider son billet qualificatif pour les demi-finales. Partant avec un avantage au score d’un but au coup d’envoi, les joueurs de Pep Guardiola commencent la rencontre tambour battant en dominant les Madrilènes en termes d’occasions. Un match où Riyad Mahrez s’est illustré de fort belle manière, en étant derrière plusieurs occasions dangereuses de son équipe.

Le capitaine de la sélection nationale a animé le stade lorsqu’il a éclipsé le latéral gauche brésilien Renan Lodi avec un dribble tonitruant. Comme souvent avec les combattants du désert, le Web s’enflamme. Les internautes Algériens ont, en effet, partagé en masse la vidéo de l’international algérien, sur les réseaux sociaux.

En se qualifiant pour le carré d’as de la LDC Européenne, Riyad Mahrez et Manchester City auront en face lors de ce tour de la compétition le grand Real Madrid de Karim Benzema. Un adversaire d’un gros calibre que les Citizens devront redoubler d’efforts pour espérer se qualifier pour la finale.

A noter que Riyad Mahrez jouera sa 2e demi-finale consécutive dans l’épreuve Européenne.

2 Algériens en demi-finale de la LDC, historique

Un autre Algérien a pu également atteindre la demi-finale de la ligue des champions Européenne, il s’agit d’Aissa Mandi. Une demi-finale en la présence de deux Algériens, c’est historique !

Aissa Mandi et Villarreal, qui ont réussi à sortir un des plus grands favoris, en l’occurrence le Bayern Munich, n’ont plus peur de rien. Le défenseur axial international algérien, qui ne joue pas régulièrement en raison de la paire Pau Torres – Raul Albiol, affrontera en demi-finale Liverpool, un autre prétendant en puissance au sacre final. Mais, quand on a éliminé le Bayern Munich, on ne peut pas avoir peur des autres, quels que soient leurs noms.

L’Algérie sera donc représentée par Riyad Mahrez du coté de Manchester City qui affrontera le Real Madrid, et Aissa Mandi du coté du Villareal qui défiera Liverpool. C’est une première que deux Algériens soient présents dans le carré d’as dans la plus prestigieuse compétition Européenne.