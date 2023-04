Ligue des Champions Européenne : Mahrez, l’attaquant le plus dangereux à son poste

Riyad Mahrez fait partie des attaquants les plus dangereux de la Ligue des Champions Européenne. Une nouvelle stat prouve que l’international algérien est parmi les meilleurs à son poste au monde.

Le site spécialisé en statistiques « Live Score », a dévoilé le taux de la dangerosité de chaque attaquant en Ligue des Champions Européenne. Et ce, selon le poste et l’emplacement du joueur sur le terrain. Riyad Mahrez fait partie des attaquants les plus dangereux.

En effet, l’international algérien est l’attaquant de Manchester City qui a créé plus de danger sur les bois adverses depuis l’entame de la compétition européenne. Tout comme Vinicius Junior et Ernesto Valverde avec le Real Madrid et Khvicha Kvaratskhelia avec le SSC Naples.

Il est à noter que Riyad Mahrez a été l’artisan de plusieurs succès de Manchester City en LDC. En effet, il a réussi à marquer trois buts et délivré deux passes décisives. Tout ça en 6 matchs, 4 comme titulaire et 2 comme remplaçant. Le capitaine des Verts est en train de faire une autre saison exceptionnelle avec les Citizens.

Mahrez sera-t-il titulaire face au Bayern Munich ce soir ?

Les regards des amoureux du ballon rond, les Algériens en particulier, seront braqués ce soir vers l’Etihad Stadium, qui abritera le match aller du ¼ de finale de la Ligue des Champions Européenne, opposant Manchester City et le Bayern Munich.

Un rendez-vous toujours particulier pour Pep Guardiola et ses joueurs, obsédés par un premier sacre dans cette épreuve prestigieuse. Tout près d’atteindre leur but les deux précédentes éditions, ils sont déterminés à prendre option pour la qualification dès ce match aller.

Riyad Mahrez sera-t-il dans le onze rentrant ce soir face au Bayern ? Avec l’imprévisible Pep Guardiola, rien n’est sûr. Mais l’attaquant des Verts demeure une carte offensive gagnante sur laquelle misera beaucoup le technicien espagnol. Espérons qu’il puisse frapper encore ce soir et mener ainsi son équipe à réaliser une brillante victoire.

