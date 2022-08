Ligue des Champions 2023 : le tirage au sort livre son verdict

Après la fin des barrages, le tirage au sort de la phase de poules de la prochaine Ligue des Champions s’est tenu ce jeudi 25 août à 18 h tapante à Istanbul (Turquie), ville-hôte qui accueillera la finale de l’édition 2022/2023 de la plus prestigieuse compétition européenne.

En effet, les 32 clubs qualifiés pour la Ligue des Champions sont désormais fixés sur leurs futurs adversaires. Le tirage au sort de la phase de poules tenu aujourd’hui à Istanbul a levé le voile sur les huit groupes et l’ensemble des équipes devant s’affronter lors de cette compétition.

D’ailleurs, la composition du groupe C s’est distinguée avec le FC Barcelone, l’Inter Milan, le Bayern Munich et le Viktoria Plzen. Le PSG s’est retrouvé en groupe H avec Juventus, Benfica et Maccabi Haïfa. Tandis que l’OM s’est retrouvé en groupe D avec Sporting Portugal, Tottenham et Eintracht Francfort.

Le tirage au sort complet de la phase de poules

Groupe A

Ajax Amsterdam (HOL)

Liverpool (ANG)

Naples (ITA)

Rangers (ECO)

Groupe B

Porto (POR)

Atlético de Madrid (ESP)

Bayer Leverkusen (ALL)

Club Bruges (BEL)

Groupe C

Bayern Munich (ALL)

FC Barcelone (ESP)

Inter Milan (ITA)

Viktoria Plzen (RTC)

Groupe D

Eintracht Francfort (ALL)

Tottenham (ANG)

Sporting Portugal (POR)

Olympique de Marseille (FRA)

Groupe E

AC Milan (ITA)

Chelsea (ANG)

Salzbourg (AUT)

Dinamo Zagreb (CRO)

Groupe F

Real Madrid (ESP)

RB Leipzig (ALL)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Celtic Glasgow (ECO)

Groupe G

Manchester City (ANG)

Séville FC (ESP)

Borussia Dortmund (ALL)

Copenhague (DAN)

Groupe H

PSG (FRA)

Juventus (ITA)

Benfica (POR)

Maccabi Haïfa (ISR)

Le calendrier complet de la phase de groupes de la Ligue des Champions