Ligue 1 : Un joueur lourdement sanctionné en raison d’un geste obscène

La Commission de discipline de la Ligue de football professionnel n’a pas toléré un geste obscène d’un joueur de championnat de Ligue 1. Ce dernier a écopé d’une lourde sanction après avoir été auditionné.

La JS Kabylie s’est déplacée à Béchar mercredi passé pour aller défier la formation locale de la JS Saoura, pour le compte de la 9e journée de la Ligue 1. Elle menait par deux buts à zéro et on jouait la 67e minute, lorsque l’équipe adverse a pu réduire le score, par le biais de son attaquant Nour El-Islam Fettouhi.

Mais ce dernier, au lieu de célébrer son but dans le cadre sportif, a fait un geste obscène. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et la Commission de discipline a vite sévi puisqu’elle a convoqué le joueur pour audition lors de la séance de dimanche dernier.

🟢 À LIRE AUSSI : Phase de poules LDC et CC CAF : La JSK et le MCA dans les groupes de la mort

L’attaquant de la JS Saoura a raconté sa version des faits, où il a nié avoir fait un tel geste. Il a maintenu qu’il s’agissait d’une simple célébration. Mais la Commission de discipline disposait de toutes les preuves nécessaires pour le sanctionner.

En effet, la Commission de discipline l’a suspendu de six matchs, dont deux avec sursis. Une suspension assortie d’une amende financière de 50 000 DA (5 millions de centimes), a annoncé la Commission de discipline cet après-midi. La Ligue de Football Professionnel (LFP) a donc appliqué une sanction exemplaire face à ce comportement.

🟢 À LIRE AUSSI : La Télévision nationale annonce le lancement d’une chaine sportive

Les excuses du joueur aux supporters de la JS Kabylie

Avant son audition par la Commission de discipline de la LFP, Nour El-Islam Fettouhi a apporté des éclaircissements. « Ce n’est pas de mon éducation de faire un tel geste. J’ai juste célébré mon but, sans pour autant sortir du cadre sportif. Il y a des vidéos et des images qui peuvent le témoigner », a-t-il expliqué, dans une vidéo publiée sur la page Facebook officielle de la JS Saoura.

« Je pense que les gens ont mal interprété ma célébration. Aussi, je me suis dirigé vers les supporters de la JS Saoura pour célébrer. Comment puis-je alors faire un geste obscène envers les supporters de mon équipe ?! »

« Je dis aux supporters de la JS Kabylie que je n’avais absolument pas l’intention de leur manquer de respect. J’ai toujours respecté les adversaires et comme je viens de le dire, ce n’est pas de mon éducation de faire un comportement inapproprié », a-t-il conclu. Le joueur espère ainsi clore la polémique et se concentrer sur la suite de la saison de football.

Cette affaire souligne l’importance du respect et de l’éthique sportive dans le football algérien. La LFP montre ainsi qu’elle ne tolérera aucun écart de conduite, quel qu’il soit.

🟢 À LIRE AUSSI : Commémoration du 1er Novembre : horaires prolongés pour le tramway d’Alger