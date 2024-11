Ligue 1 : quand et sur quelles chaines voir les matchs de la 8e journée ?

Les matchs de la 8e journée de la Ligue 1 Mobilis se joueront ce week-end, hormis ESS-MCO qui aura lieu ce soir. La télévision nationale va diffuser tous les matchs.

Les passionnés du ballon rond en Algérie vont suivre avec grand intérêt les matchs de la 8e journée du championnat national de Ligue 1. Pas moins de cinq matchs s’annoncent palpitants, où va assister à une lutte pour la première place, entre notamment le MCA, l’USMA, le CSC et la JSK.

La grande affiche de la journée, c’est évidemment JS Kabylie-USM Alger, entre deux équipes qui visent les trois points pour consolider leur place en haut du tableau. Sur deux victoires de suite, la JSK veut la passe de trois dans son stade Hocine Ait-Ahmed. Quant à l’USMA, une équipe solide en déplacement, vise l’exploit à Tizi et poursuivre ainsi son bonhomme de chemin en championnat.

L’autre match qui promet, c’est CSC-O Akbou. Deux formations en quête de rachat qui ambitionnent également à consolider leur place sur le podium. Les regards seront aussi rivés vers Mostaganem, à l’occasion du match qui opposera la formation locale l’ESM au CR Bélouizdad. Ce dernier, lanterne rouge du tableau, est à la recherche de sa première victoire de la saison face à un adversaire qui reste sur un brillant succès face à l’Olympique Akbou en déplacement.

Quelles sont les chaines qui diffuseront les matchs ?

Pour demain, vendredi le 8 novembre, il y aura trois matchs. D’abord, ASO Chlef-MC El-Bayadh débutera à 15h et sera diffusé sur la chaine WEB sur Youtube. Il y aura ensuite Paradou AC-USM Khenchela à 16h45 qui sera diffusé sur la chaine terrestre et Canal Algérie. Enfin, on va assister à CSC-OA à 17h45, un match que les supporters des deux équipes peuvent le voir en direct sur TV6 et TV4 (Tamazaghit).

Pour samedi, les deux matchs JS Saoura-NC Magra (16h) et ESM-CRB (18h) seront diffusés sur la chaine WEB. Quant à la grande affiche JSK-USMA, elle sera retransmise sur la chaine terrestre et TV4 en direct à partir de 17h30. Enfin, MC Alger-US Biskra sera diffusé sur TV6 à partir de 17h45.