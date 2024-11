Ligue 1 Mobilis : où suivre les matchs de la 9e journée ?

Les matchs de la 9e journée de la Ligue 1 Mobilis auront lieu ce week-end. La télévision nationale va les retransmettre tous en direct, au grand bonheur des supporters des différentes équipes du championnat.

Ce week-end, on sera au rendez-vous avec le déroulement de la 9e journée de la Ligue 1 Mobilis. Une journée amputée de la grande affiche CRB-JSK et le match ESS-PAC, reportés à des dates ultérieures.

Les matchs des équipes du podium s’annoncent palpitant car ce sera la bataille pour la première place. Sur une courbe ascendante, le MC Oran vise l’exploit à Akbou face à l’OA, mais sa mission s’annonce difficile face à un adversaire en quête de rachat après deux défaites de suite. L’USM Alger, qui reçoit la JS Saoura, veut profiter de jouer à la maison pour renouer à l’occasion avec la victoire.

Les regards seront rivés vers El-Bayadh et le match qui opposera la formation locale du MCEB au MC Alger. Ce dernier, a mis le fauteuil du leader en ligne de mire et veut revenir de son déplacement avec les trois points.

Le choc de l’est opposera le CS Constantine à l’USM Khenchela au stade de cette dernière. Leader du championnat, le CSC veut profiter de la mauvaise passe de son adversaire pour enchainer une nouvelle victoire en déplacement et consolider ainsi sa place à la tête du classement général du championnat.

Quand et sur quelles chaines voir les matchs ?

Pour demain, il y aura trois matchs au menu. D’abord, on va assister à MCEB-MCA qui sera retransmis sur la chaine WEB de l’EPTV sur Youtube (15h). Quant à OA-MCO et USMK-CSC, ils seront diffusés respectivement à TV6 et Canal Algérie et la chaine terrestre et TV4 (Tamazaghit).

Samedi, US Biskra-ASO Chlef sera retransmis sur TV6 et TV4 (17h). Quant à USMA-JSS, les supporters des deux équipes peuvent suivre le match en direct (17h30) sur la chaine Terrestre et Canal Algérie. Enfin, NC Magra-ES Mostaganem sera diffusé sur la chaine WEB (15h).