Ligue 1 Mobilis : MCA – CRB, CSC – USMA… où voir les matchs de la 10e journée ?

Les matchs de la 10e journée de la Ligue 1 Mobilis se joueront aujourd’hui, jeudi, vendredi et samedi. La télévision nationale va retransmettre les six matchs en direct.

Les deux grandes affiches de la 10e journée, sont évidemment MCA-CRB et CSC-USMA. Après avoir décroché une victoire à El-Bayadh face au MCEB, le Mouloudia est appelé à confirmer face au Chabab et consolider sa place en haut du tableau. Ce dernier, qui reste lui également sur une victoire à Mostaganem face à l’ESM, veut s’offrir le derby et s’éloigner de la zone rouge au classement.

L’USMA, qui carbure bien et invincible depuis l’entame du championnat, n’aura pas droit à l’erreur face au CSC. La victoire demeure impérative pour espérer s’emparer de la place du leader. Mais sa mission s’annonce ardue face à une formation constantinoise qui reste difficile à manier dans son antre qui veut profiter de jouer à Hamlaoui pour reprendre de nouveau la première place.

L’autre match qui promet, c’est MCO-USMK. Les Hamraoua ne veulent pas rater l’occasion de jouer à domicile pour renouer à l’occasion avec la victoire afin de consolider sa place sur le podium.

Sur quelles chaines voir les matchs ?

Les regards seront rivés ce soir (20h) au stade 5 juillet qui va abriter le derby algérois MCA-CRB. La télévision nationale va le diffuser en direct sur la chaine TV6.

Demain soir (20h), on va assister à USMA-CSC au stade Mohamed Hamlaoui de Constantine. Cette grande empoignade sera également diffusée sur TV6.

Vendredi, il y aura un match au menu, MCO-USMK. Les supporters des deux équipes peuvent le suivre sur la chaine nationale terrestre (El-Owla), en direct à partir de 17h45.

Enfin, samedi, trois matchs sont au programme. OA-ESS (15h), qui sera diffusé sur les deux chaines la terrestre et TV4, ESM-JSS (16h), qui sera retransmis sur TV6 et Canal Algérie et ASO Chlef-NCM (15h) qui sera diffusé sur la chaine WEB de l’EPTV sur Youtube.

À noter que la 10e journée de la Ligue 1 Mobilis sera amputée des deux matchs JSK-MCEB et PAC-USB. Ils ont été reportés à une date ultérieure en raison de l’absence des internationaux du côté de la JSK et du PAC.