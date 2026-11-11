Ligue 1 Mobilis : déjà huit entraîneurs partis, la moitié des clubs ont changé de coach

Après Mounir Zeghdoud à l’ES Ben Aknoun, la moitié des clubs de Ligue 1 Mobilis ont déjà changé d’entraîneur, quelques semaines seulement après le début de la saison. Même le MC Alger a failli perdre le sien. Limogeages, démissions, intérims : quels clubs sont concernés, pourquoi, et qui a pris le relais ? Le point complet.

Ligue 1 Mobilis : la moitié des clubs ont déjà changé d’entraîneur

Huit des seize clubs de Ligue 1 Mobilis ont déjà changé d’entraîneur depuis le coup d’envoi de la saison, le 27 août. Le dernier départ en date est celui de Mounir Zeghdoud, qui a quitté l’ES Ben Aknoun après une résiliation de contrat à l’amiable. La saison n’en est pourtant qu’à ses premières journées.

Le championnat algérien confirme ainsi sa réputation d’instabilité sur les bancs. Au moindre faux pas, de nombreux présidents de club choisissent de se séparer de leur entraîneur. Les nouveaux arrivants restent eux-mêmes sous la menace d’un départ, au gré des résultats et de la pression des supporters.

La plupart des techniciens concernés avaient pourtant été nommés l’été dernier, entre juillet et août. Sept entraîneurs commençaient même une nouvelle aventure dans leur club en début de saison. Plusieurs d’entre eux n’auront tenu que quelques journées.

ES Ben Aknoun : Mounir Zeghdoud, dernier entraîneur à partir

Mounir Zeghdoud entamait sa deuxième saison à la tête de l’ES Ben Aknoun. La saison dernière, il faisait partie des trois seuls entraîneurs de Ligue 1 restés en poste du début à la fin, avec Sead Ramovic au CR Belouizdad. Cette stabilité n’a pas résisté à un départ difficile.

La défaite face au CR Belouizdad a précipité son départ. Le club pointe à la 11e place du classement, avec seulement 8 points. Le technicien et sa direction ont trouvé un accord pour mettre fin au contrat à l’amiable.

A LIRE AUSSI : Vainqueur de la Supercoupe CAF, l’USM Alger va encaisser un jackpot

ES Sétif, CS Constantine : les entraîneurs étrangers n’ont pas résisté

L’ES Sétif s’est séparée de l’entraîneur égyptien Hamada Sedki, arrivé l’été dernier. Son bilan ne comptait qu’une seule victoire en six matchs, pour deux nuls et trois défaites. La défaite face au promu CR Témouchent, lors de la 7e journée, a précipité la décision.

La direction sétifienne a confié l’intérim à Amir Karaoui, ancien joueur du club, épaulé par Lounès Gaouaoui pour l’entraînement des gardiens. Au moment de ce changement, l’Entente occupait la 12e place avec cinq points et un match en retard. Aucun contact n’avait alors été établi avec un nouvel entraîneur principal.

Le CS Constantine a lui aussi perdu son entraîneur tunisien, Mondher Kebaier. Hadi Khezzar a d’abord assuré l’intérim, avant d’être lui-même écarté. Le club constantinois a ainsi connu deux changements sur son banc en quelques semaines.

JS Saoura : Lotfi Boudraa, premier entraîneur limogé de la saison

La JS Saoura a été la première à changer d’entraîneur cette saison. Le vice-champion d’Algérie a limogé Lotfi Boudraa après une lourde défaite 4-0 sur le terrain du promu, la JS El Biar. Quelques jours plus tôt, le club avait été éliminé dès le premier tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique.

L’entraîneur adjoint Zakaria Benabed a d’abord assuré l’intérim. Le club a ensuite confié l’équipe à Magdi Kordi. Ce départ précoce a lancé la valse des entraîneurs de la saison.

Khenchela, Biskra, Rouissat, Chlef : les autres clubs concernés

À l’USM Khenchela, Billel Dziri s’est retiré dès le début de la saison, après une série de contre-performances à domicile comme à l’extérieur. Le directeur technique Mohamed Djebaili assure l’intérim, en attendant la nomination d’un nouvel entraîneur. Le club continue de perdre des points à domicile, comme lors de son récent match nul face au CR Témouchent.

Promue cette saison, l’US Biskra s’est séparée de Nadir Leknaoui, qui n’a pas réussi à lancer l’équipe, dernière du classement. Le club a fait appel au Tunisien Yamen Zelfani, toujours à la recherche d’une première victoire après deux matchs nuls. Le MB Rouissat a, lui aussi, mis fin aux fonctions de Djilali Bahloul après un départ difficile.

À l’ASO Chlef, Abdelhak Belaïd a quitté le banc après avoir présenté sa démission à plusieurs reprises. Le club de la région de Chlef s’ajoute ainsi à la longue liste des équipes qui ont changé de technicien. D’autres entraîneurs restent sous pression, en fonction des prochains résultats.

A LIRE AUSSI : Salaires : 6 clubs de Ligue 1 Mobilis explosent le plafond de la FAF, le CRB en tête

La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic.

MC Alger : Khaled Ben Yahia, un départ finalement évité ?

Le MC Alger a failli rejoindre la liste des clubs qui ont changé d’entraîneur. Le 25 octobre, le club et Khaled Ben Yahia avaient annoncé une séparation à l’amiable, prévue après le match face à l’USM Khenchela. Le technicien tunisien souhaitait partir, malgré la qualification pour la phase de groupes de la Ligue des champions d’Afrique.

Le Mouloudia venait pourtant de renverser les Nigérians d’Enugu Rangers, en s’imposant 3-0 au match retour après une défaite 2-0 à l’aller. Après une nouvelle victoire à Biskra, plusieurs joueurs et des supporters ont demandé à leur entraîneur de revenir sur sa décision. À l’issue d’une longue réunion avec ses dirigeants, Khaled Ben Yahia a accepté de diriger le match face à Khenchela, avant de trancher sur son avenir.

Le technicien avait retrouvé le banc du Doyen en mars 2026, pour remplacer le Sud-Africain Rhulani Mokwena, avec un contrat jusqu’en juin 2027.

Quels entraîneurs ont quitté leur club en Ligue 1 Mobilis ?

Club Entraîneur parti Remplaçant JS Saoura Lotfi Boudraa Magdi Kordi (après l’intérim de Zakaria Benabed) USM Khenchela Billel Dziri Mohamed Djebaili (intérim) US Biskra Nadir Leknaoui Yamen Zelfani MB Rouissat Djilali Bahloul Non communiqué ES Sétif Hamada Sedki Amir Karaoui (intérim) CS Constantine Mondher Kebaier Hadi Khezzar (intérim), lui-même écarté ASO Chlef Abdelhak Belaïd Non communiqué ES Ben Aknoun Mounir Zeghdoud Non communiqué

Pourquoi les entraîneurs changent-ils si souvent en Algérie ?

L’instabilité des bancs est une tradition du championnat algérien. La saison dernière, 13 clubs de Ligue 1 avaient déjà changé d’entraîneur après 23 journées. En moyenne, une vingtaine d’entraîneurs perdent leur poste chaque saison dans l’élite.

La pression des résultats et des supporters pèse lourd dans ces décisions. Dès les premières défaites, l’entraîneur devient souvent la cible des critiques, et son départ apparaît comme la solution la plus rapide. Les recrutements, souvent décidés dans l’urgence, ne reposent pas toujours sur un projet à long terme.

Certains clubs font pourtant le choix inverse. Le MC Alger et l’USM Alger ont misé sur la continuité de leur staff technique cet été, même si le Mouloudia a failli perdre son entraîneur fin octobre. L’USMA vient d’ailleurs de remporter la Supercoupe d’Afrique et d’ajouter une quatrième étoile à son maillot, ce qui relance le débat sur l’intérêt de la stabilité.

Ces turbulences interviennent alors que l’équipe nationale prépare sa double confrontation face au Togo, les 14 et 17 novembre. Le sélectionneur Brahim Hemdani doit lui aussi composer avec les imprévus, comme le montrent les forfaits qui touchent les Verts avant ces deux matchs. Plusieurs joueurs du championnat figuraient dans sa liste, à l’image du gardien du MC Alger, Abdellatif Ramdane.

A LIRE AUSSI : MC Alger : Ben Yahia retourne au club pour succéder à Mokwena (officiel)