Affaire Belaili : l’entraîneur de Brest évoque la raison du départ

Annoncé comme un renfort de poids à son arrivée en terres bretonnes pour rejoindre le club local du Stade Brestois 29, c’est avec un goût d’inachevé que l’international algérien, Youcef Belaïli, a quitté les rangs des « Pirates » de Brest.

En effet, l’aventure du natif d’Oran avec le club pensionnaire de la Ligue 1 Uber Eats a pris fin plutôt que prévu. Alors qu’il était en stage avec la sélection algérienne de football, les choses se sont vite accélérées pour Youcef Belaïli, sellant, au passage, son sort avec le club rouge et blanc.

Michel Der Zakarian, l’entraîneur franco-arménien du club de Brest, est revenu sur le départ prématuré de son ailier gauche. Ainsi, lors de la conférence de presse qui précède le match de la reprise du championnat après la trêve internationale de la FIFA, Der Zakarian a évoqué les raisons du départ de Belaïli.

Pour le tacticien quinquagénaire, la raison de la résiliation du contrat de Youcef Belaïli est simple, « il n’avait plus envie de continuer avec nous » explique-t-il à la presse française. Pétri de qualités, l’international algérien serait la preuve que le talent ne suffit plus dans le monde professionnel du football.

À peine un an après son arrivée, Belaïli a quitté le club breton et fait cap sur … l’inconnu ? Cette situation ne semble pas partagée par son ancien coach qui indique les conséquences du départ de Belaili sur son club, « Il n’est pas remplacé, cela fait donc une solution en moins. Mais aujourd’hui, on ne peut prendre qu’un joueur libre malheureusement » ajoute-t-il.

M. Der Zakarian : « Le départ de Youcef nous donne une solution en moins, tout simplement. Il n'avait plus envie de rester avec nous ».

Revenant sur l’état d’esprit de son équipe après l’épisode périlleux de Belaïli, « Cela n’a pas perturbé le club. Youcef n’était déjà pas là depuis dix jours. Les joueurs ne sont pas traumatisés par son absence. » dit-il.

Retour sur la carrière de Youcef Belaïli

Formé au RCG d’Oran, le natif de la capitale de l’ouest algérien s’est vite distingué et a décroché son premier contrat senior en 2009 avec le club du CAB Bou Arreridj. Belaïli passera une seule saison avec les noirs et jaunes et revient à Oran pour signer au Mouloudia local.

Après deux saisons avec les « Hamrawas »Belaïli rejoint le championnat tunisien en portant la tunique sang et or du club de l’Espérance sportive de Tunis. Avec ces derniers, Belaïli décroche 5 titulaires locaux et la prestigieuse Ligue des Champions de la CAF à deux reprises.

De retour en Algérie, la carrière de Belaïli fut sur le connaître son dernier chapitre après une sombre affaire de dopage. Après une suspension de deux ans, Belaïli signe son premier contrat en Europe. Le club angevin du SCO a fait le pari de s’accorder les services du jeune Algérien, en vain.

Enchaînant les expériences en terres du Golfe, l’une des seules satisfactions pour Belaïli est son passage avec l’équipe d’Algérie.

En 2019, de plus en plus confiant et soutenu par le sélectionneur national, Djamel Belmadi, Belaïli contribue au sacre algérien en coupe d’Afrique des nations.

Un sacre qui sera suivi d’un autre en coupe arabe 2021 où Belaïli fut l’un des maîtres d’ouvrage de cette consécration.